龍華科技大學與美國印地安那州特立蒙公司(Telamon Enterprise Ventures, TEV)簽訂產學合作協議，成立「特立蒙-龍華機器人技術系統整合研發中心」，雙方將共同推動開發並測試以智慧製造為目標的商業化協作機器人技術，以及應用服務解決方案。

2019年12月龍華科大、新漢公司、特立蒙公司以及印地安那州文森大學(Vincennes University)就共同簽署工業4.0產學合作備忘錄，龍華科大除開發機器人與CNC連結的上下料智慧化、機器人拋光與輪框去毛邊、人工智慧撿放技術、機器人焊接技術，並與東佑達自動化、易控機器人、金器、所羅門等公司開拓合作，持續開發多樣性機器人、無人搬運車與人工智慧等應用。

龍華科大是北部唯一機器人術科合格場域，圖為學子參加iPAS機器人工程師術科考試實作。(龍華提供／楊宗灝桃園傳真)

Telamon特立蒙公司則與達明機器人公司共同合作，在文森大學成立北美第一個達明「協作機器人培訓中心」，龍華科大與達明機器人合作，也建立了「達明協作機器人工程師技術認證中心」。經由Telamon居間聯繫，龍華、達明、特立蒙與文森大學，在新冠疫情下仍持續遠距進行交流，將龍華科大機器人技術成效，順利移轉到文森大學。

講座教授丁鯤指出，龍華科大與Telamon合作項目目前已推展到印州各大學，包含普渡大學等校都表示有興趣與Telamon合作，因此以達明機器人產品的應用也會延伸至AGV、移動機器人、3D視覺辨識與人工智慧、IT／OT融合、AR／VR等系統整合的領域，這些努力也以加入美國重振製造業為目標。

丁鯤強調，有鑑四方合作項目不斷開展，以及多方應用面需求增加，為擴大智慧製造及工業4.0推動，順利打進美國市場，期盼更多的台灣技術及系統整合公司新夥伴加入，不僅有助提升機器人應用及開發實用解決方案，更能為台灣培育出具有競爭力的未來產業亟需人才。

(中時 )