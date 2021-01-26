桃園國際機場第3航廈工程今年好不容易有機會發包出去，卻因為廠商疏失戲劇性出局，整個招標要重新來過。桃機公司代理董事長、民航局長林國顯表示，招標標的沒有改變，希望盡快進行第2次招標，Samsung C＆T Corporation與榮工工程團隊也可以重新再來，但評分項目與細節會有調整，一切過程順利的話，工期只需要推遲2至3個月時間。

第3航廈工程招標土建工程，1月18日第2階段規格標開標由Samsung C＆T Corporation與榮工工程共組的團隊通過審查，桃機公司原預計28日召開評選會議，可望於農曆年後簽約，但日前傳出團隊某成員曾任桃機的評選委員，已違反《採購法》，桃機於是宣布該團隊出局。

林國顯說，有位評委去年11月表達想要離開，但他沒有說自己要去投標廠商當顧問，工作小組今年1月檢視文件時才發現異狀。根據《採購法》規定，該名評委從知道評案開始，就不能再去投標廠商擔任成員，而該名評委去年6月25日受聘，7月第1次開會時，他已經知道評分項目、細節等。

林國顯表示，接下來會重新召開委員會，改變評分細節、配分項目等，盡快重新展開招標，順利的話可在2至3個月完成，而Samsung C＆T Corporation與榮工工程共組的團隊本次出局，但可再參與下次投標。

根據民航局統計，桃園機場2020年運量約為743萬人次，較2019年的4869萬人次大減超過4000萬人次。桃機公司去年在立法院報告時，曾推估2021年的運量約為4000萬人次，被質疑數字與現實落差太大，林國顯回應，今年的預算是前年推估的，去年也有做過修正。

外界好奇，桃機公司今年沒有盈餘，員工可能拿不到績效獎金，過去一年為國門做的防疫努力恐無回報。交通部長林佳龍回應，疫情是不可抗力因素，並非桃機的責任，且桃機員工為防疫貢獻很多，希望在不違反獎金計算原則下，盡量放寬績效獎金認定，這方面還要向政院與主計單位討論。

(中時 )