桃醫隔離人數攀升至3262人 連2天沒新增確診 14:272021/01/26 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 部桃群聚感染昨日及今日皆無新增本土個案，但指揮中心今表示已有3262人列居家隔離。（圖／記者姜霏攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部立桃園醫院群聚感染案截至目前共造成9名院內感染、6名社區感染，分別是2名醫師、4護理師、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診。中央流行疫情指揮中心今宣布沒有新增個案，全案匡列人數則達到3262人。 指揮中心日前將醫院全棟列為紅區，1月6日至19日之間出院的病人及陪病者都需居家隔離14天，全案隔離的總人數預計會提升到5000多人。截至目前，已匡列3262人進行居家隔離，分別是醫院接觸者476人、社區305人、回溯2481人。 新北38人獲中央通知 居家隔離總數達46人創新高 台塑集團出差 需董事長簽核 (中時 ) #32 #62 #全案 #居家隔離 #分別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技大廠防疫 啟動限桃令 04:102021/01/26 財經要聞 桃醫擴大匡列5000人 林智堅：新竹巿有12人 11:052021/01/26 生活 桃醫加護病房 醫護竟未被匡列 04:102021/01/26 焦點要聞 基隆回溯匡列6人居家隔離 1人疫調中 12:412021/01/26 生活 科技業防疫 啟動居家、分流上班 04:102021/01/26 焦點要聞 匡列5千人 竹縣有7人居家隔離目前未出現症狀 13:392021/01/26 生活 獲利200倍 全民瘋買防疫保單 她驚呆：窮人真的想得不一樣 00:162021/01/26 生活 部桃群聚感染延燒 女星不太敢說住桃園公布足跡「建議封城」 10:442021/01/26 娛樂 擴大匡列5000人 全台縣市隔離人數一次看 12:142021/01/26 生活 第一線作戰先鋒 國人防疫英雄 04:102021/01/26 焦點要聞 走春出遊 盧秀燕：歡迎來台中 請戴好口罩 13:442021/01/26 生活 生活熱門新聞 最後冷氣團下探9度時間曝 專家：暖到過年 - 生活 彰縣接獲通報4名桃醫接觸 彰化縣31家醫院啟動入口刷卡管制 - 生活 大鬧學測的寵物非鼠類 大考中心揭肇事者真正身分 - 生活 餐廳小菜為何愛用一碟花生？內行曝：背後滿滿套路 - 生活 雲林6人曾赴桃醫 4人回雲林居家隔離 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。