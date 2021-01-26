部立桃園醫院群聚感染案截至目前共造成9名院內感染、6名社區感染，分別是2名醫師、4護理師、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診。中央流行疫情指揮中心今宣布沒有新增個案，全案匡列人數則達到3262人。

指揮中心日前將醫院全棟列為紅區，1月6日至19日之間出院的病人及陪病者都需居家隔離14天，全案隔離的總人數預計會提升到5000多人。截至目前，已匡列3262人進行居家隔離，分別是醫院接觸者476人、社區305人、回溯2481人。

(中時 )