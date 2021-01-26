臺灣港務公司今年在客運設施需求方面，基隆港東、西岸旅運設施擴(整)建工程將分別110年3月及12月底完工、高雄港旅運大樓工程預計於110年底完工，可靠泊22萬噸級大型郵輪，為郵輪市場復甦備妥完善港埠設施。

港公司指出，在去(109)年新冠病毒疫情的衝擊下，持續扎根築底，除深耕港埠核心業務發展，提升港口營運效能外，同時積極朝多元業務與智慧科技應用邁進，期打造安全、效率、永續的現代化智慧港口。展望新的一年，港務公司將以「專注本業」、「多元發展」、「資產活化」及「智慧轉型」四大策略目標繼續邁進。

回顧2020年，在疫情籠罩下，港務公司配合政府政策加強防疫，鞏固海運國門的安全及港口相關產業作業的順暢，同時持續扎根港口的核心業務，以期後疫情時代迎接航商業者的需求；在貨運設施需求方面，高雄港第七貨櫃中心工程109年12月聯合開工，將於111年、112年分批交付長榮海運營運，可為高雄港增加450萬TEU的運能，有助於鞏固高雄港亞太區域樞紐地位，同時大幅提升高雄港的國際競爭力。

109年完成興建基隆港西7及西16多功能倉庫、安平港四鯤鯓散雜貨碼頭等重大工程，也成功招商引資，達成臺北港南碼頭區S09號碼頭及後線場地投資、臺中港離岸風相關產業進駐、高雄港貨櫃碼頭租賃案等多項招商實績。

港務公司積極朝多元事業發展，因應國家能源政策，於離岸風電政策中，規劃「風機預組裝基地」、「風電國產化基地」、「港勤運維中心」及「風能訓練中心」等四大營運主軸，當中，以臺中港為發展核心加計臺北港、安平港等，投入超過250公頃土地供風電業者從事風電零組件製作、組裝作業及運維服務外，進一步於109年底與業者共同成立「臺灣港務重工股份有限公司」，從事港區相關大型風電零組件運送業務，以發揮規模市場優勢並滿足風電業者各項需求。此外，港務公司陸續於臺中港、基隆港協助推動LNG接收站設置相關事宜，以帶動港區新能源業務發展績效。

配合政府新南向政策，109年10月透過轉投資的台源國際控股公司於馬來西亞巴生港與相關業者共同合資成立「臺馬紅橋倉儲股份有限公司」，未來將持續以東南亞為優先投資評估標的，致力開拓多元營運版圖，實踐港埠多角化業務發展。

在港區資產活化方面，因應近年水岸遊憩發展趨勢，已招商成功的臺中港三井OUTLET PARK、高雄港棧貳庫及安平港遊艇碼頭外，今年也將陸續辦理基隆港西4~6複合商業大樓、高雄港蓬萊及苓雅港區、花蓮港#13~#16碼頭水陸觀光廊帶等招商案，以打造兼具觀光遊憩與商業發展之複合式水岸空間，帶動港市共榮發展。

因應新興科技時代來臨，智慧化為港務公司發展的重要目標之一，所推動「臺灣港群智慧轉型計畫(Trans-SMART)」已逐漸邁入成熟階段，包含「船舶操航智能輔助系統」、「智慧監控管理系統」及「物聯網海氣象即時展示系統」等方案均已陸續完成或上線，後續將以「佈建基礎設備」、「加值營運數據」、「應用場域試驗」的發展策略，透過輔導獎勵導入科技以擴大公民營產業參與，與港口生態圈共同提升港口智慧化的進程。

展望2021年，臺灣港務公司將繼續秉持以人為本、貨暢其流的服務理念，持續推動港口客、貨運核心業務與服務效能及導入智慧化科技，以建構臺灣港口安全、效率、永續之發展基石。

(工商 )