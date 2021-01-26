衛福部長陳時中26日表示，截至1月25日，公費流感疫苗總接種數約600.2萬劑，為使疫苗發揮最大效益，自2021年1月30日起，公費流感疫苗「擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種」，直至疫苗用罄為止。

陳時中特別呼籲，「打疫苗，平安過好年！」尚未接種的民眾，尤其是65歲以上長者及學齡前幼兒等重點族群儘快接種，以保障自身及周遭人員的健康。

指揮中心指出，因應109年度公費流感疫苗開打初期，因COVID-19疫情民眾接種踴躍，共增購41萬劑疫苗，其中35萬劑為限18歲（含）以上使用之自美國專案進口Flublok四價流感疫苗，該增購疫苗均已配送至地方政府衛生局轉發轄區合約院所及衛生所，提供民眾接種。另考量接種疫苗後，少數人會有發燒、肌肉酸痛等全身性反應，不易與其他感染分辨，所以建議自主健康管理者，於自主健康管理期滿後，再接種流感疫苗。

指揮中心進一步表示，為節省等候及排隊時間，建議民眾接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署「流感防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/）查詢，並電洽有提供接種服務的院所進行預約，確認有疫苗後再前往接種。此外，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應落實佩戴口罩、適度保持安全距離及手部衛生等措施。

依據疾管署監測資料顯示，上週（1月17日至1月23日）國內類流感門急診就診共39,656人次，較前一週上升5.6％，仍較前4個流感季同期為低；近4週社區呼吸道病毒分離以呼吸道融合病毒（41.7％）為多，惟近期檢出數已呈下降，其次為單純疤疹病毒（29.6％）。

國內自2020年10月迄今，累計1例流感併發重症病例，感染H3N2，尚無死亡病例，均明顯低於前4個流感季同期（2016至2020年同期病例數為256至845例、死亡數41至137例）。

指揮中心提醒，天氣預報資料指出，本週有另一波冷空氣南下，各地氣溫將明顯下降，請民眾留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的風險。

(工商 )