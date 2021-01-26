台中市議會民進黨團總召謝明源率黨團議員，26日至台中捷運北屯機廠勘查有關電聯車聯結器及列車後續安裝事宜。黨團總召謝明源說，現場看不到新軸心的檢驗報告外，中捷公司對過去為何斷裂問題並未清楚解釋說明，重點都放在新軸心優化，難保問題不再發生，今天視察感到遺憾與無奈。

台中捷運公司指出，根據川崎重工調查，軸心因牽引器垂直運動不平順而斷裂，廠商重新訂製軸心並調整工序，預計2月2日前安裝完成；事故原因、改善方案都將再經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查同意，再送市府決定何時恢復試營運。

台中市議會民進黨團總召謝明源率黨團議員，26日至台中捷運北屯機廠勘查有關電聯車聯結器及列車後續安裝事宜。（台中市議會民進黨團提供）

謝明源表示，過去北捷公司承諾會在SGS報告出爐後，同步提供給台中捷運公司以及事故調查委員會，但日前沒有先提供，連今天到現場都看不見合格檢驗報告；在現場詢問北捷及中捷公司詳細的細節時，常出現相關人員無法立即回答以及三方單位相互推託狀況。

副總召賴佳微說，如果原來整體設計沒問題，何必再換新的軸心設計？今天中捷董事長在回答黨團議員質疑時，甚至表示不排除組裝也有問題；如果真正造成中捷軸心斷裂的問題沒有被找出，只是不停針對軸心要如何優化，難道就能夠真正解決問題？

副總召張耀中表示，新的軸心設計在國際上並沒有太多實例，連負責的北捷也沒有車廂是用相同的設計，為什麼台中市捷運先用？之前北捷提到川崎公司說在國際上實際運用的案例，但具體是哪個地方到現在卻提不出來；中捷公司對於讓台中市民變成白老鼠這件事對北捷或是川崎公司難道連一聲都不敢吭？

民進黨團表示，中捷公司一再強調新軸心可承受垂直正負6度、水平正負23度，現場也安排人員操作千斤頂。但當捷運實際在運行時產生的作用力以及高速行駛中遇到坡度與彎度，在這樣不同的環境因素之下，新軸心承受的壓力與模擬的測試是否能相比擬？

民進黨團強調，捷運公司釋出的訊息，讓民眾容易誤會只要2月9號正線測試後，離正式通車就不久；不少民眾誤以為農曆年後就能夠搭車，但現在情況不但所有測試報告都還沒出爐，連台中市政府捷運故障審查委員會都還沒有資料去進行實質審查時，一切都還言之過早，中捷應出面釋疑。

(中時 )