訊連(5203)開發的FaceMe AI臉部辨識引擎，在今年1月最新公布於美國國家標準暨技術研究院(NIST)臉部辨識技術基準測試(FRVT)中再創佳績，於實境照比對測試項目(WILD 1E-5)中以96.98％辨識率，名列全球第6的開發團隊，更是排除大陸廠商後，於該測試項目全球排名第1。

「臉部辨識技術基準測試」由美國國家標準暨技術研究院所設立，為全球最具權威的臉部辨識演算法評比，實境照比對為NIST FRVT 1：1中難度最高、且最具指標意義的測試項目，是比對安控攝影機拍攝實境照片，通常會有角度不佳、局部遮蓋、光線不佳等較難以辨識之情形，應用場景可涵蓋智慧安控、智慧警政、智慧城市、智慧交通及智慧零售等多樣化場景。

訊連執行長黃肇雄表示，近年來，臉部辨識技術已陸續於全球各應用領域落地。在台灣市場，也可看到越來越多的智慧城市、智慧警政、智慧安控等相關應用，陸續導入臉部辨識。他表示，臉部辨識除了準確度外，更是重要的資安及國安議題。對於台灣本地專案來說，FaceMe提供高準確度的臉部辨識，更可排除資安疑慮，是全球頂尖、台灣第一的臉部辨識解決方案。

FaceMe為專為邊緣運算(Edge Computing)打造的臉部辨識引擎，無論是建置在搭載高階處理器及圖像加速卡的伺服器和工作站、或是搭配輕量化處理器的IoT邊緣運算裝置，皆可針對不同的硬體配置進行優化，為系統整合商帶來快速，彈性且精準的人臉辨識解決方案，並可導入各種應用領域中，如智慧安控、訪客控管、公共安全、智慧零售和智慧家庭等。針對COVID-19疫情升溫，口罩辨識及配戴口罩的臉部辨識亦是重點指標，FaceMe亦提供口罩偵測及配戴口罩進行人臉辨識等功能，可提供高達95％的辨識率，適合運用於醫療院所、辦公室及工廠等地，進行配戴口罩時的人流偵測及門禁管制。

(時報資訊)