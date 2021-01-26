台股今開高走低，萬六大關曇花一現，指數最高達160232點，惟上演不到半場好戲，10點過後指數一路溜滑梯，指數一度重挫逾350點，失守五日線，終場台股收跌287.69點、報在15658.85點，成交量為3526.24億元；近期台股大盤指數、個股出現漲多回跌，可能在2月初農曆年前都會出現回檔的壓力。

蘋果股價創高，帶動今台積電(2330)開高，可惜好景不長，盤中一度最低跌到610元，已經呈現連續第三天下跌，若從上周四創下的679元高價算，市值已經縮水約1.58兆元，終場收在617元、下跌2.5%；大立光(3008)亦開高壓回，整場多在平盤附近震盪，終場收在2980元、下跌0.67%，鴻海(2317)儘管也受到大盤影響，呈現開高走低，但接近尾盤時，股價一度拉回到平盤位置，終場收跌0.81%。

半導體族群中，以IC設計個股表現較為顯著，早盤多明顯衝高，其後在殺盤壓力下翻黑，聯詠(3034)有日系外資上喊目標價到600元，今股價最高衝到445元，其後依舊不敵壓力翻黑，下跌逾2%，指標股聯發科(2454)同樣股價翻黑重挫，跌幅逾4%，摔下900大關，收在今日最低871元。封測族群方面，矽格(6257)宣布擬以約46.2億元收購新加坡封測大廠聯測(UTAC)子公司台灣聯測全數股權，取得位於竹科的聯測科技資產，預期除可挹注每年近20億元營收，亦有助於解決產能吃緊、擴產空間不足的燃眉之急，為營運增添顯著成長動能，今整場持穩漲勢，終場收漲1.35%、報在52.5元。

電動車持續話題持續在特斯拉股價創高帶動下，成為盤面人氣王，貿聯–KY(3665)收漲逾2%，同致(3552)更是收在漲停。

分析師表示，台積電的連續走跌，使得台股封關前欲振乏力，台積電回落的情況下，大盤向上的空間不大，守10日線為主，漲多的個股面臨回檔壓力，低基期的個股，開始有所表現。操作上維持買黑賣紅，不追高為主，另外，也注意到回落較深的傳產族群開始有所反彈，電子部分強勢的IC設計、半導體可趁回檔較大的時候布局，持續關注整理一陣子的蘋概、被動、面板，傳產部分、風電相關、造紙、鋼鐵可留意。

(時報資訊)