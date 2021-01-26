莫德納（Moderna）周一表示，正在加快研製加強版新冠疫苖，以防堵最近在南非發現的變種病毒。

周一莫德納股價大漲12.20%，收在147美元。

該公司研究人員表示，公司目前的新冠狀病毒疫苗似乎仍可對抗在英國和南非發現的兩種具高度傳染力的病毒株，儘管看起來對南非新變種病毒的效果可能較差。

根據莫德納與美國國家過敏和傳染病研究所共同進行的研究，莫德納的兩劑型疫苗對多種病毒變異都產生抗體反應，包括分別在英國和南非首次發現的B.1.1.7與B.1.351型病毒變異。

這項研究結果尚未經過同業檢視。

莫德納表示，該疫苗對南非變種病毒株產生的免疫反應較弱，但所產生的抗體仍高於對病毒具防護作用的水平，這個發現可能說明目前的疫苖對於B.1.351南非新變種病毒的免疫作用，可能存在提前衰減的潛在風險。

莫德納執行長Stephane Bancel在聲明中表示：「出於謹慎考量，並利用我們信使核糖核酸（mRNA）平台的靈活性，我們將針對南非新變種病毒研發加強劑量的候選疫苖並展開臨床試驗，以確定在對抗南非變種病毒或未來可能出現的變異時，加強版疫苖是否更能提高效價（titer）」。

(時報資訊)