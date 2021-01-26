部立桃園醫院群聚感染案截至目前共造成9名院內感染、6名社區感染，分別是2名醫師、4護理師、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診。外傳有急診護理師透露自己沒被匡列，病人卻有被匡列，引發匡列標準的疑慮。對此，中央流行疫情指揮中心表示，會和部桃說明。

指揮官陳時中表示，在1月12以前，我們的密切接觸者定義為無防護、無安全距離接觸15分鐘以上的人，這是行之有年的。

1月12日後，密切接觸者定義暫時加嚴，有一定的接觸就會匡。陳時中表示，沒有被匡的人，相關的接觸較少，對於這位護理師的情況，會回去和部桃說明，儘速報告並展開疫調。

陳時中表示，前進指揮所主要工作還是持續進行疫調，如何安排曾經在桃園中有看過病的病人，如何做最適當的回診，或是視訊的診療，讓原來病人，因為隔離中，醫師也許也在隔離中，但是主治醫師如何提供最好建議，避免相關移動風險，隨時匡列相關檢驗檢查，大樓循環式檢查與採檢，目前都還沒另外發現病毒，與指揮中心回報後，匡列自己的情況，還有心情的安撫等都是前進指揮所重要的工作。

對於匡列的對象中已有人隔離期滿，依指揮中心規定必須在期滿時採檢。陳時中表示有在陸續採檢中，每個人依據最早接觸時間來往後推期滿時間，每個人都有所不同。醫療應變組副組長羅一鈞表示，確認為陰性以前，原則上都不能出門。

(中時 )