高市計程車司機阿豪（化名）在醫院門口載到一對姊妹花，察覺坐副駕駛座的妹妹似乎有心智缺陷，竟然心生邪念，假意要請姊妹吃粥，卻涉嫌伸狼爪撫摸妹妹私密處，遭告後還狡辯姊妹倆爭著要做自己的大、小老婆。高雄高分院依妨害性自主罪，判處阿豪有期徒刑1年。

根據判決書，2019年2月某日中午，阿豪在高雄市凱旋路民生醫院門口，載到一對姊妹花，妹妹坐在副駕駛座，姊姊則坐在她後方。阿豪開車途中，察覺妹妹有心智缺陷，心生邪念，哄稱要請姊妹花吃粥，讓妹妹鬆懈心防且不知抵抗，在路途中多次用右手撫摸其左大腿內側隱私部位。

3人在粥店用餐完畢，再次乘車行經鳳山區大明路、海洋路交岔路口的統一便利超商時，姊妹2人對阿豪的言行深感不安，恰見看見熟悉的計程車司機甲（化名）站於路旁，於是要求下車，改搭甲的車並告知受害情形，甲載姊妹花回醫院後，再由警衛轉知社工報警。

阿豪辯稱，姊妹2人上車後，就問他有沒有太太、女朋友，並搶著要當他的太太、女朋友，兩個人就開始吵架，吵得像神經病一樣，後來就請她們下車，去搭另輛計程車；還辯稱因出過車禍，右肩活動度是0 度，右手完全沒辦法拿起來，也沒辦法動，怎麼可能摸妹妹大腿，否認犯行。

不過高雄地院、高雄高分院2審合議庭法官皆認為阿豪猥褻妹妹罪證明確，判他有期徒刑1年。目前此案上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)