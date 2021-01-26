蘭嶼豬是台灣特有本土豬種，因應國際疫情嚴峻，為避免疫情入侵讓本土豬種消失，行政院農業委員會畜產試驗所2005年凍存蘭嶼豬冷凍精液，去年進行解凍配種，發現精子新鮮有活力，人工授精配種後順利懷孕並生產仔豬14頭。
畜試所26日舉辦年終記者會，會中展示去年的研究成果，發表本土蘭嶼豬精液凍存15年再繁衍、季新鴨、花畜鬥雞選育成果。
畜試所所長黃振芳表示，畜試所以2005年首批凍存蘭嶼豬冷凍精液進行測試，觀察解凍後精液仍保有如新鮮狀態之精子活力，選擇3頭繁殖性能佳之母豬，以人工授精方式配種，順利懷孕並生產仔豬14頭。
蘭嶼豬是台灣特有本土豬種，2010年英國Larson博士帶領歐盟團隊，收集全世界家豬與野豬樣本進行比對分析，發現蘭嶼豬的遺傳物質非常獨特，屬於古老之豬種。
台東種畜繁殖場主任章嘉潔表示，蘭嶼豬冷凍精液非常珍貴，因為國際肥豬研討會今年將在台灣舉辦，畜試所特別將15年前的冷凍精液解凍，實驗受孕效果，於研討會時發表成果。
因應國際疫情嚴峻，為避免疫情入侵讓本土豬種消失，此刻正加速蘭嶼豬種原保存工作，目前研究證明冷凍精液保存及復育效果無虞，此為生殖細胞冷凍保存及活化運用之例，亦顯示家畜種原保存工作之成效。此技術可保有族群的遺傳資源，對於生物多樣性的保護亦有很大的幫助。
畜試所台東種畜繁殖場主任章嘉潔團隊成功將凍存15年的蘭嶼豬冷凍精液解凍配種，順利生產仔豬14頭。
(中時 )
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