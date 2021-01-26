Readmoo 讀墨電子書 20201 年線上國際書展書展即將火熱上線，1 月 26 日至 2 月 28 日，陸續推出全站滿三本（含以上）75 折、單日限時免費、限時超低價、 註冊加碼好康、mooInk 系列閱讀器與套書組合優惠，及禮券儲值滿額送閱讀器活動，還有超歡樂有趣的閱讀任務，就是要讓讀者一開年，就感受到閱讀的豐富與活力！

雖然台北國際書展因疫情而再次停辦，但多本重磅話題書，仍將依原訂計畫在 Readmoo 讀墨搶先上架：史蒂芬．金真正第一部小說《大競走》、入圍 2020 年雨果獎最佳系列小說的奇幻史詩《冬夜三部曲》、探討父母之愛本質的韓國話題作品《小雪：被愛的條件》、描繪當代衝突內幕的國際趨勢巨作《影子戰爭》等書，都將陸續與讀者見面。

讀者最關心的全站滿三本（含以上）75 折活動，今年將分成兩個階段：1/26～2/1 及 2/9～2/17，共計 16 天；期間並將搭配多檔限時免費領取及 66 元優惠活動，可將《漂亮家居》《TRAVELER luxe旅人誌》《數位時代》《親子天下》指定期數，直接帶回家，請務必把握。

針對新會員，Readmoo 讀墨電子書也推出加碼好康。2021線上國際書展期間前註冊的新會員，除原有的首購優惠外，還能獲得額外紅利及 200 元購書優惠、3月15日前完成首購，再抽 mooInk Plus 7.8 吋電子書閱讀器！

Readmoo 讀墨電子書表示，眾所期待的 mooInk C 彩色電子紙閱讀器，已確認於 2 月第二週出貨，並於春節連假前送交讀者手上，讓新機陪伴讀者過年殺時間。此外，多元的閱讀器活動也將於 2 月輪番登場，包含mooInk Plus 7.8 吋電子書閱讀器、10.3 吋 mooInk Pro，搭配《美少女戰士完全版（10冊）》、《銀河英雄傳說（1-12）》、《mimos 含羞草（1-7》、《拳願阿修羅（共20冊）》，套組優惠價最低 86 折，經典漫畫打包一次帶走。最後壓軸的則是儲值送mooInk 系列活動<以禮券儲值犢幣滿 25,000 元 送 mooInk Plus、滿 50,000 元送 mooInk Pro，打包一整年的買書基金，千萬別錯過！

mooInk C 彩色電子紙閱讀器確認於 2 月第二週出貨，於春節連假前送交讀者手上。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

Readmoo 讀墨電子書向來以遊戲激勵獲得讀者支持，在線上國際書展期間，閱讀馬拉松也將迎來 2021 首波高潮。「Read A Whole 牛 World」活動設計了多重閱讀任務，包括撰寫書評、累計閱讀時間達標、完讀不同書類、有聲書等，即可獲得紅利優惠、專屬徽章，線上書展期間，於網頁每日登入簽到，亦可獲得紅利點數、購書折扣等多重優惠。

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