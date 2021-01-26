足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)目前效力義甲尤文圖斯，不過他昔日在西甲皇家馬德里的威名遠播，他的女友羅芮葛茲(Georgina Rodriguez)還收到了西班牙王室成員的耶誕賀卡。羅芮葛茲原先是馬德里一間Gucci商店的銷售員，因為跟C羅交往，現在連西班牙王室都要給她幾分面子。

賀卡的寄件人為太后蘇菲亞(Sofía of Greece and Denmark)，她的丈夫卡洛斯一世(Juan Carlos)已退位，傳位給現任國王菲利浦六世(King Felipe VI)。儘管西班牙王室形象不佳，羅芮葛茲還是很樂意把賀卡拍下來秀給大家看，上頭寫著「祝聖誕快樂與2021年一切順心」，附上西班牙國旗的貼紙。

C羅是葡萄牙人，羅芮葛茲是西班牙人，所以C羅也算是西班牙女婿。羅芮葛茲最為人知的是她「麻雀變鳳凰」的際遇，她早年曾去英格蘭當互惠生，寄住家庭給她時薪9.5英鎊，擔任Gucci店員時則為周薪250英鎊。幾年前她認識C羅的時候，C羅的周薪是驚人的58萬英鎊(約台幣2216萬)。

去年羅芮葛茲貼出自己在遊艇度假的照片，英媒《太陽報》估計光是她的名牌襪子就值140英鎊，全身的休閒裝要價2565英鎊，相當於她以前兩個半月不吃不喝的薪水。當然羅芮葛茲就算沒遇到C羅，繼續她後來的模特兒事業也不會過得太差，但是現在她的名字寫西班牙王室的賀卡上，IG還有多達2300萬追隨者，都是因為她有本事捉住C羅的心(C羅的IG擁有2.5億追隨者)。

(中時新聞網)