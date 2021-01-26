左為蔡其昌提案，右為國民黨團提案。（趙婉淳攝）

台中空汙問題牽動台中市長選舉，被視為有意參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，拋出「中火燃煤除役時間表」主決議，不過，同為台中立委的國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔質疑，對燃煤機組除役但不拆除，且繼續編列預算採購燃煤，讓人覺得在打假球，要求經濟部、台電，應儘速優先汰除中火4部老舊燃煤機組，才是真正在照顧中部人的肺。

立法院今天繼續處理今年度中央政府總預算案，來自台中的立法院副院長蔡其昌拋出「中火燃煤除役時間表」，建議未來每完成一部燃氣機組商轉，2年運轉順利後即「除役不拆除」。

對此，同樣來自台中的藍委江啟臣質疑，蔡其昌的提案對於燃煤機組的除役，講得相當模糊，甚至只提到中火10燃煤機組應提前10年至2035年前除役，但30年前的燃煤機組與當時的環保意識和現在大不同，因此黨團提案，要求經濟部、台電應盡速優先汰除中火4部老舊燃煤機組。

江啟臣指出，世界各國都有脫煤計畫，但民進黨團卻說「除役不拆除」，還繼續編預算採購燃煤，真的很奇怪，一切讓人覺得在打假球，明文以氣換煤，實際上卻只增加燃氣，沒有馬上除煤。

江啟臣說，黨團要求經濟部、台電採納國民黨團提出的主決議，在市府督審會通過攝至燃氣機組計畫時，台電必須先除役2部燃煤機組，等燃氣機組建置完成，再除役2部，以提升全台空氣品質；他呼籲台電不該只顧上意，而不顧民意。

另一位來自台中的藍委楊瓊瓔批評民進黨，改善台灣空汙，不能說一套、做一套，因此，她提案刪減台電23％購煤預算，金額約150億元，懇請綠委支持該提案。

立法院朝野黨團協商到此2案時，朝野立委爭論不休，均予以保留送院會表決。

(中時 )