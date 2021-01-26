《全明星運動會》第二季名單曝光！除了頑童MJ116小春和鐵肺女王李佳薇確定參加，鼓鼓呂思緯也被爆加盟第二季。鼓鼓不僅是唱跳歌手，私下還是沖浪好手，即便冬天寒流來襲，仍維持每週2、3次沖浪練習，將於11月參加國際沖浪賽。

鼓鼓去年在北流舉辦「聽到請回答 Connecting…」演唱會成功，近日他更成為業主和員工的最愛，將演唱會中〈我要錢〉的狂歡的演出搬到尾牙場上，唱到一半時拿出特製鼓鼓鈔票往台下灑，熱鬧非凡，他期許自己成為十項全能藝人，有意挑戰鐵人三項比賽，已有自行車老闆欣賞鼓鼓並願意贊助腳踏車。

鼓鼓、蕭秉治、婁峻碩日前為好友化妝師的花心工作室開幕站台，鼓鼓表示想來做造型，蕭秉治忍不住報名預約做臉、頭皮spa課程，婁峻碩則透露聽說這邊竟然有頭皮護理spa的課程，平時熱愛各式按摩的他，都忍不住預約了。

蕭秉治也分享近況，表示最近邊寫歌邊練舞，雖然新專輯已完成80%，但他有「潔癖」，不但工作室隨時維持整潔，還有定期刪除檔案的習慣，因此如果歌曲或舞蹈有一點不滿意，便會打練重練。

由於《全明星運動會》第一季收視掀熱潮，第二季名單眾所矚目，小春、李佳薇、鼓鼓，王家梁、曹佑寧、小杰（廖允杰）、范逸臣、周予天、何孟遠、小刀、林敬倫、房思瑜、吳心緹、采子等藝人都在網傳名單上。

呂思緯、蕭秉治、婁峻碩力挺化妝師好友新店開幕。（花心工作室提供）

呂思緯、蕭秉治力挺化妝師好友新店開幕。（花心工作室提供）

(中時 )