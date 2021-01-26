根據日本不動產研究所(Real Estate Economic Institute)最新資料，東京地區新建公寓房價，2020年上漲1.7％，已逼近日本在1990年代經濟泡沫化時期的價位。

東京房產漲價主因，因為奧運籌備工程與部分新建高層公寓搶手，導致建築成本增加，平均公寓單價已漲至6084萬日圓約59萬美元。同時，創下自1990年以來最高，當時紀錄為6123萬日圓。

來自房仲資料，最貴的物件是東京代官山的一個開價6.9億日圓，約665萬美元的公寓。

2020年房屋銷售量較2019同期，下降12.8％為27,228單位。但若要與1990年經濟泡沫時期來比，則是大減約70％。

上周，房地產網站Suumo表示，疫情這段期間，低利率與政府實施減稅，有助支撐市場對房地產需求。

不像紐約等國際大都會，在疫情期間遠離市區選擇郊區，對東京人來說，要愈住在蛋黃區愈好，因為通勤時間可以因此大大減少。

(時報資訊)