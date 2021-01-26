記憶體封測廠力成(6239)今日召開法說會，公布2020年自結合併營收761.81億元、年增達14.5％，創歷史新高。毛利率19.7％、營益率14.1％，優於前年19.1％、13.1％。歸屬母公司稅後淨利66.62億元、年增14.1％，創歷史次高，每股盈餘8.6元，亦創近10年高點。

力成去年第四季自結合併營收190.23億元，季增0.5％，年減1.5％，創歷史第3高。毛利率20.3％、營益率14.6％，為全年高點。歸屬母公司稅後淨利20.54億元，季增2.4％、但年減20.3％，仍創同期次高，每股盈餘2.14元，優於第三季2.1元、低於去年同期2.68元。

從業務類別觀察，力成去年第四季以封裝占68％最高、測試占23％居次，系統封裝與模組（SiP/Module）占9％，均與第三季及前年同期相當。全年封裝比重自66％略升至67％，測試自24％降至22％，系統封裝及模組則自10％略升至11％。

以產品類別觀察，力成去年第四季以Flash占40％最高、邏輯占30％居次、DRAM占21％，系統封裝及模組占9％。全年Flash自38％略升至39％、邏輯維持27％，DRAM自25％降至23％，系統封裝及模組則自10％略升至11％。

力成指出，去年營運表現符合預期，其中在邏輯產品的業務開發取得顯著進展，特別是凸塊（Bumping）及覆晶（Flip Chip）業務。記憶體業務上半年顯著成長，但下半年受美國對華為禁令升級而放緩。車用產品需求亦見回溫，惟成長幅度受限晶圓供應狀況。

(時報資訊)