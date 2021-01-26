大馬美女鋼琴家李元玲(Cathryn Li)除了才華洋溢，熱衷健身的她練出魔鬼體態，被封「真人版娜美」。日前她又曬出一張比基尼辣照，同時公開最新體重，震撼一票網友。

李元玲最近在IG上傳一張養眼泳衣照，畫面中，她放下一頭過胸長直髮，側身坐在躺椅上，身上僅穿一套桃紅色比基尼，辣露酥胸、ㄦ字腰和馬甲線，幾乎找不到一絲贅肉，同時李元玲透露目前的體重來到44kg，網友比對她170cm的身高，不免大呼：「依照妳的身高，這樣太瘦了，可是妳卻好美」。

李元玲曾公開自己尚未健身的照片，2016年她的體重52kg、體脂肪26%，勤勞的重訓3年後，體重不但下滑到45kg，體脂肪更是只剩12%，即便穿上緊身衣，仍然找不到多餘的肉，模樣相當結實、纖細，想不到過了近1年的現在，體重再度降到44kg，越來越不科學！

不少網友紛紛好奇李元玲加強好身材的秘訣，她自曝每天都會去健身房，次數多到根本像回家；早上500 下開合跳，做足有氧運動燃燒脂肪，還有重量訓練練出肌肉，因為肌肉量只要足夠，就能幫忙消耗熱量，養出不易胖的體質。

飲食方面，李元玲對於澱粉類的攝取非常小心，以大量蔬菜和低脂肉類為主，比例為：澱粉少於20%、 白肉30%、紅肉少於10%、膳食纖維大於40%、鈉小於10%，另外幾乎不碰起司和甜點，尤其是糖類，但如果無法克制，可以試試一周5天不碰糖，另2天少糖。

(中時新聞網)