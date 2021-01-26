日本自前年底起，先後2任首相安倍晋三、菅義偉都先後表示希望在中美對抗間取得平衡，但各種做法仍顯示其對大陸防範日深，繼上周以照會形式、向聯合國指責中國破壞南海航行自由後，據日媒報導，今年文部科學省擬要求申請科學研究補助金時，須申報是否接受過外國資金協助，並解讀此舉指在妨礙科學技術流向大陸。

文科省過去在審核補助金時，只要求申報在日本國內獲得其他補助情況，以避免資金過度集中在特定研究人員身上，不過去年7月在內閣決定的綜合創新戰略中就曾表達科技洩漏到海外憂慮，因此文科省才打算也要申請補助金者也申報國外補助。

今年補助金預算是2200億日圓。據日本共同社報導，雖未明示若有國外補助會影響文科省補助金分配到什麼程度，但一旦發顯申報造假，將不予入選，已入選者也取消資格。立場中間偏右翼民族主義的《讀賣新聞》暗示，此舉就是針對中國大陸，並稱有44名日本研究人員參與中國人才計畫，其中13人卻在過去10幾年領取超過1億日圓文科省補助金。

不過民間對此看法不一，科學・政策與社會研究室(科学・政策と社会研究室)代表理事、病理學家榎木英介醫師就認為，還是應該界定清楚領域，而非一概阻斷：「技術洩漏影響其實沒有那麼大，因為某些領域中國甚至有比日本更高超的技術能力​。日本曾經是技術強國，國內外各界都容易過度評價日本的技術能力，所以對中國始終抱有戒心。」

儘管日本政府正因國內疫情自顧不暇，但是環繞著釣魚臺(陸稱釣魚島)列島(日稱尖閣諸島)的領土爭議，加上判斷美國政府並不因白宮易主改變對北京強硬政策，除在南海問題支持開放海域、間接否認中方宣示主權外，與美國、澳洲、印度合組印太海上四國同盟，邀請英國、法國、德國等歐洲國家參加今年在東海區域日美聯合軍演，都可看出正加強防備中國大陸。

由於菅義偉內閣支持率已下滑至4成以下，日本媒體已經出現他提前下台、無法完成至9月任期討論。被認為是繼任最可能人選河野太郎出身政治世家，歷任防衛相、外務相、駐中國大使、行政改革相，曾表示希望維持良好日中關係、提升日韓關係，但他立場較為反覆，擔任防衛相時也曾說「為尖閣諸島不惜與中國一戰」。

河野太郎較具一貫立場部分，能確定的只有他重視環境、性別平權等議題，是希望能促進中國採用西式民主、具有西方價值觀的中間偏左派，即與美國現任總統拜登(Joe Biden)相似，因此就算首相換人，中日關係仍有變數。此外，河野上周被任命為疫苗協調大臣，有評論指出現在這是個不是大好就是大壞的位置，也可能影響他接班。

(中時新聞網)