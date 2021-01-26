指揮中心日前宣布，凡是於1月6至19日出入部立桃園醫院者，皆要進行居家隔離14日。一名女網友抱怨，姑姑最近因身體疾病至桃醫治療，期間曾到家裡作客，任職的公司近日調查相關接觸史，她也據實以告，不過卻因此被媽媽責備「會影響到家裡的市場生意」害到更多人，要她與姑姑一起串供。

該名女網友25日於論壇《Dcard》貼文，表示姑姑日前到桃醫做化療，期間曾至家裡作客至少3次，而公司也因桃醫爆發群聚感染，對員工進行接觸史調查，原PO認為據實以告才是上策，不料，卻遭媽媽指責「很不懂事，只想到自己。」

原PO曬出3張與媽媽的Line對話，媽媽認為隱瞞是顧全大局，且姑姑並非確診者，因此沒有關係，若是染疫就不可不通報，由於已接近農曆年，此舉會影響家裡在市場的生意，甚至導致整個市場無法營業，「會害到很多人」。

原PO分享與媽媽的Line截圖對話。（圖／翻攝自Dcard）

原PO分享與媽媽的Line截圖對話。（圖／翻攝自Dcard）

原PO分享與媽媽的Line截圖對話。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說最讓她感到生氣的是，日前新聞才報導有民眾隱瞞接觸史，媽媽當下情緒激動地大罵，如今發生在自家卻雙重標準看待，原PO認為自己並未做錯，但媽媽卻離譜地要打電話去她任職的公司回報「是假的」，甚至跟姑姑串供，令她質疑「這社會到底怎麼了？是顧全大局的我不懂事嗎？」

對此，指揮官陳時中表示，公司的相關調查不在指揮中心管理範圍內，但希望有相似的情況，能誠實告知，至於公司會不會對隱瞞接觸史的員工開罰，屬於公司管轄範圍，陳時中也強調，相信只要大家對疫情不獵巫，就能提高大家據實以告的意願，據實以告也比較符合防疫精神。

(中時新聞網)