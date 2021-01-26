新北市淡水謝姓女子受託全天照顧4個月大女嬰，前年2月19日晚間7點多外出倒垃圾，將女嬰交給先生謝男照顧，不料剛出門就接到電話，謝男指女嬰意識不清、眼神渙散、四肢無力，後來住院10天，女嬰雙眼失明且腦部發展遲緩，但謝男否認動手，檢察官囑託醫院鑑定傷勢，認定傷勢需激烈搖晃，導致女嬰顱內出血，依傷害罪起訴謝姓夫妻2人，並建請法院從重量刑。

李姓夫妻2018年1月底，將剛出生3個月的女嬰交給朋友謝女全天照顧，每週5接回家，中間曾發現女嬰下巴兩側有瘀青，但因李男與謝女是朋友，並未注意謝女並沒有保姆執照，4天後又送過去讓謝女照顧。

經過2天，李接到謝的電話，指女嬰意識不清送醫搶救，李姓夫妻認為女嬰遭虐，但謝女的先生謝男則稱，女嬰坐在椅子上睡著，一直叫不醒，完全不知道女嬰昏迷的原因，但李認為女嬰顱內嚴重出血，懷疑謝2人之中有毆打女嬰，因而提出傷害告訴。

女嬰傷勢非常嚴重，經醫院醫治後仍因顱內出血導致癲癇，更有腦萎縮致視力受損，已達雙眼全盲的程度，一輩子都要復健，但因女嬰事發地點在謝家，謝否認虐嬰，檢察官囑託台大醫院鑑定，以現存醫療資料中，顱內出血致瞎眼，要像車禍般的劇烈搖晃才會造成。

檢察官痛批，謝男犯行導致女嬰健康長大的機會嘎然而止，無法用正常視覺來認識這個世界，出生至今一直與傷勢帶來的症狀對抗，對於父母的傷痛更是無法抹滅，謝自始否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

(中時 )