農曆春節將至，台灣民眾黨今公布春聯小物及紅包款式，紅包袋印有「心存善念、盡力而為」，春聯則是有Q版柯文哲及牛力大發字樣，各組限量1萬5千份，即日起可向民眾黨各地服務處洽詢索取。民眾黨祕書長謝立功表示，農曆春節過後，各地總服務處將轉型為地方黨部，希望能腳步穩健踏出去協助民眾解決問題，讓中道力量能夠更有所發揮。

謝立功指出，新的一年對民眾黨是關鍵也是扎根的一年，創黨一年多來建立很多制度，春節過後各地方黨部也會陸續成立，會以現有的基隆、桃園、台中等9個總服務處轉型為地方黨部，希望能夠協助民眾解決問題，台灣應該超越藍綠、跳脫藍綠，用中道的力量讓社會更好。

對於地方服務扎根，謝立功說，接下來會分為三種服務模式，分別為地方黨部、地方服務處跟聯絡站，用不同的方式讓民眾都可以找到民眾黨，目前地方黨部籌設部分，六都進度比較快一點。據悉，春節過後將先後成立台北市及新北市黨部，台北市黨部主委預計由市議員林國成擔任，謝立功則暫時兼任新北市黨部主委。

民眾黨也公布新春特別節目片段預告，片中柯文哲自認去年代表字是「穩」，柯文哲說，不管外面怎麼變化，做事還是按部就班，今年雖然因為疫情比較亂，但他是醫生比較了解，不管怎麼亂還是要照常做事，就像跨年晚會，對他來講靠著理性務實跟科學做出判斷。

至於近期疫情升溫，過往柯文哲於春節期間到各地走春行程是否會調整或取消，謝立功說，受到疫情的影響，目前還沒有定案，預計還要再等一陣子才會公布具體安排。

(中時 )