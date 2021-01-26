大陸男星楊洋因演出《微微一笑很傾城》爆紅，躍升成為一線男演員，長相及人品兼具的他，是不少女性心目中的男神，日前他卻罕見大動肝火，為了化妝師硬起來對槓網友，「請你們尊重我的任何合作夥伴，跳種挑剔很GF（過分）」，頓時在網路上掀起騷動。

楊洋前陣子為時尚雜誌拍攝照片，為他定妝的化妝師也轉發該組照片，沒想到楊洋的粉絲竟湧入狂罵，「化得很難看」、「眉毛化成這個樣子，我要是你真沒臉轉發」，楊洋似乎對此感到極度不滿，氣得用個人微博帳號在化妝師的貼文下留言一一回擊酸民。

有粉絲怒轟：「我覺得您可以跳槽找更好的合作夥伴，放過楊洋的眉毛好嗎」，化妝師也無奈回應「有事嗎你」，楊洋見狀反擊，「？要不你來給我化」、「請你們尊重我的任何合作夥伴，跳種挑剔很GF（過分）」，對於酸民說「難看死了」，楊洋也淡定表示，「我們的關係是，我創作、你欣賞，不喜歡就取關」。

化妝師分享楊洋的照片遭對方粉絲攻擊。(圖/翻攝自微博)

有人狂酸，「眉毛就是醜還不讓人說？」，楊洋更直接爆氣回覆，「礙你眼了，我爸媽就生這樣」，而網友也紛紛大讚楊洋照顧化妝師的體貼反應，「楊洋一直都是會約束粉絲言語的人」、「楊洋是個有原則，尊重合作夥伴的人」、「他還不紅的時候就對不理智的粉絲說過『請換一種方式說話』」。

(中時新聞網)