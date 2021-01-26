鉅祥（2476）應主管機關要求，公布12月單月自結損益，單月營收達4.77億元，年增12.83％，稅前盈餘5,300萬元，年增88.51％，歸屬母公司淨利達2,400萬元，年增45.83％，單月每股盈餘0.13元，年增44.44％。

台彩公益彩券12月盈餘近19億挹注政府公益
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(工商 )

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