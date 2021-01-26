鉅祥12月每股盈餘0.13元 年增44.44％ 15:032021/01/26 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鉅祥（2476）應主管機關要求，公布12月單月自結損益，單月營收達4.77億元，年增12.83％，稅前盈餘5,300萬元，年增88.51％，歸屬母公司淨利達2,400萬元，年增45.83％，單月每股盈餘0.13元，年增44.44％。 台彩公益彩券12月盈餘近19億挹注政府公益 《其他股》中租去年再締3高 每股大賺12.2元 (工商 ) #鉅祥 #每股盈餘 #單月 #應主管機關要求 #自結損益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技業防疫 啟動居家、分流上班 04:102021/01/26 焦點要聞 《國際經濟》韓央行：2020GDP萎縮1％ 但景氣已見春燕 08:352021/01/26 財經 中鋼12月合併稅前盈餘為25.48億 創全年最佳 14:302021/01/26 財經 三圓股價直衝百元大關 都更大案「鑽石塔」呼之欲出 11:572021/01/26 財經 《半導體》漲多賣壓出籠 旺矽跌跤 12:332021/01/26 財經 新鉅科4月22日召開股東會 04:102021/01/26 證券．權證 《電腦設備》精聯攜手甲骨文 精實跨國資訊管理 13:242021/01/26 財經 斥資158億 萬海訂造12艘貨櫃船 04:102021/01/26 財經要聞 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 13:222021/01/26 財經 中鋼3月盤價直直衝 鋼鐵族群敗部復活 04:102021/01/26 證券．權證 《電子零件》攻SiP先進封裝製程 優群今年業績續戰新高 11:252021/01/26 財經 財經熱門新聞 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 財經 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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