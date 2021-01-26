【愛傳媒陳玲玲專欄】快過年了，喜歡來南門市場感受過年過節的氛圍！最常買的是南園的手工衝菜、臭的豆腐乳（夾山東大饅頭吃）有特色！

要找金華火腿、臘腸、臘肉、做香鯗肉的日本香找萬有全就對了！還有合興糕糰店的各式北方糕點、包子、饅頭，而其中的紅豆鬆糕，更是當年宋美齡最偏愛的甜點！南門市場臥虎藏龍！

萬有全，民國四十一年，台灣「萬有全」在中山北路開張，至今已有七十多年的歷史。

其招牌提字則是民國五十年時，老闆以兩隻火腿為酬勞，情商前監察院長于右任先生親筆提下的，為這台灣第一家金華火腿留下金字招牌與令人津津樂道的故事。

它的金華火腿、湖南臘肉、蜜汁火腿等，都深受老台北人喜愛，甚至蔣經國、林青霞、曾志偉到現任總統蔡英文等政商名流都愛這一味，是南門市場代表名店之一。

以手工金華火腿聞名，不會做的菜可以請教老闆，老闆還會教做菜！提供食譜！

上海合興糕糰店，合興創於1947年，販售各式年貨點心，是蔣宋美齡最愛吃的鬆糕店！所有的食材都是天然食材純手工製作，這邊有許多北方糕點、包子、饅頭，而其中的紅豆鬆糕，更是當年宋美齡最偏愛的甜點。

一顆小小的鬆糕要耗時1.5至2個鐘頭才能製作完成，從洗米、磨米、拌料、過篩到蒸製，要經過多道工法，每個步驟馬虎不得！

合興除了鬆糕，還有年糕、壽桃、米糕、棗發饅頭、蜜汁火腿、水餃、各式饅頭、八寶飯、年糕、發糕、上海鬆糕、母子壽桃等，尤其是年糕還非買合興的才好吃，炒完後的口感最完美！

南園，祖籍浙江西湖的鐘老奶奶從小攤起家，店裡除了肉粽之外，像是上海小點、甜酒釀、湯圓等米製品都是招牌，可以說當時代背景下最療癒的鄉愁美食！

無論是粽子、湯圓或酒釀，鍾奶奶都相當堅守傳統家鄉好味道，近50年來從不輕易改變或調整古早的製作流程與方法，而且所有的食材和用料都精選上品！

酒釀更是鍾奶奶的拿手絕活之一，因為鍾奶奶對於蒸糯米時的糯米心透度、軟度和溫度，都十分重視，更在意酒釀的甜酸度控制，所以，南園酒釀多年來一直是全店最受喜愛的甜品之一！也是我的心頭好！

遠近馳名的南園，八寶飯、年糕、湯圓等等是年節必吃必買，從湖洲粽、桂花醬、嗆蟹、衝菜酸白菜、紅糟醬等可都是50多年的祖傳口味！

南園湖州粽還是固守傳統老味道為主，維持最儉樸不變的滋味！南園的湖州粽正宗、口味道地，許多老台北人喜歡南園湖州粽，加上歷任總統都喜歡吃南園湖州鮮肉蛋黃粽而有總統粽之美名！

常興，只有小小的鋪面，賣有南北雜貨，醬料調料百百種應有盡，自家製的桂花醬、東北酸白菜、豆腐乳、紅糟醬、芝麻醬、豆腐乳、韭菜花醬是吃酸菜白肉火鍋必備的調料！

億長御坊，一直以來就是熟食界的扛霸子，億長御坊在南門市場已創立超過50年了，在老闆朱姐的堅持下，使用的食材都是新鮮上等食材，所有的熟食都是當天現做，蔥燒鯽魚、冰糖蓮藕是前總統馬英九一家人常外帶的菜色，青椒灌肉、雪菜百頁更是郭台銘結婚時指定的婚宴菜色，滷到入口即化的東坡肉也是許多人推薦必買的菜！

南門魚丸店70年了，是最早進駐南門市場販售魚丸的攤商，早期只販售魚丸，後來還販售許多以魚漿為主的產品，而且都以純手工的方式製作，食材天然新鮮，魚丸、手工蛋餃、甜不辣類、都是必買，獨家的香菇冬筍蛋餃是別家沒有的，是家超知名的南門市場老字號！

盧記魚丸有各式各樣的火鍋料，像是魚丸、花枝丸、腐皮、魚板等，這裡通通有，現做的手工蛋餃！餡料比一般蛋餃多，肉餡很足外，蛋皮也比一般的蛋餃來的厚實許多，蛋香也更顯著，非常美味。

逸湘齋在南門市場開店超過30年的歷史，以傳統手藝與道地風味呈現各地名菜，清蒸臭豆腐、冬筍考麩、心太軟，是逸湘齋的經典料理！

翔記，乾淨、簡約的小小店舖，招牌是果凍雞、紅麴燒肉！愛到南門市場尋寶！市面上不容易找到都可以在南門市場找到！

從生抽、老抽、玫瑰露酒、陳醋、蝦油、福州紅糟、金梅鎮江醋到福州餅、扁尖筍、曹白魚、馬友魚、精華火腿，南門巿場都找得到！

南門市場生鮮阿萬、永順、東東超強搜貨力！蒜苔（抄腊肉）、薺菜、京蔥、塌棵菜、蕪菁、寶塔菜、蓴菜、豌豆米也買得到！

南門巿場寶貝多！真是愛做菜的人的寶地！

作者為資深廣告人

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