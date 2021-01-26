蘋果公司周一宣布，硬體工程部高級副總裁丹．里喬（Dan Riccio）將轉任工程部副總裁一職，未來將負責蘋果的一個「新項目」。

里喬雖然轉調其他職位，但仍將直接向執行長庫克匯報工作。約翰·特努斯（John Ternus）則將接任硬體工程部的主管職位。

庫克表示：「丹幫助蘋果實現的每一項創新，都使我們成為一家更好、更創新的公司，我們非常高興他將繼續成為團隊的一員。而約翰深厚的專業知識與豐富的經驗，使他成為我們硬體工程團隊果決且具遠見的領導者」。庫克向兩人表達祝賀之意，並期許他們為蘋果帶來更多創新。

里喬在1998年加入蘋果擔任產品設計部門副總裁，並於2010年升任為iPad硬體工程副總裁，負責催生第一部iPad平板電腦。2012年，里喬與另一位高層主管費德里基（Craig Federighi）晉升為高級副總裁。

里喬轉任工程部副總裁一職，令人連想起曼斯菲爾德（Bob Mansfield）在2012年的舉動。當時曼斯菲爾德即將退休，但同意繼續為庫克提供有關「未來產品」的建議。4年後，據報導指出，曼斯菲爾德被指派領導「蘋果車」（Apple Car）項目，而該項目的前負責人扎德斯基（Steve Zadesky）則因為與蘋果的關係陷入緊張而離去。目前「蘋果車」項目由AI與Siri部門負責人吉南德里亞（John Giannandrea）領導。

媒體報導，從第一代iMac電腦，乃至於最近推出的5G版iPhone手機、採用自家M1晶片的Mac電腦，以及頭戴式耳機AirPods Max，都是由里喬領軍的硬體團隊所打造。

蘋果發布的資訊並未說明里喬未來將負責的「新項目」為何，業界揣測他可能負責最近成為熱門話題的「蘋果車」，或者是傳聞中的擴增實境頭戴裝置「Apple Glass」。正巧近來媒體報導，「Apple Glass」的開發停滯不前。

(時報資訊)