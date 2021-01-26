因美元走強促使金價走軟，不過因市場對新冠肺炎疫情升溫的擔憂限制跌幅，而目前市場正關注本周聯準會(Fed)為期2日的政策會議，因此投資人多呈現觀望態度；截至台北時間下午2點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
2月黃金下跌1.3美元，報每盎司1853.9美元。
3月白銀下跌0.164美元，報每盎司25.32美元。
4月白金下跌13.7美元，報每盎司1091美元。
3月鈀金下跌7.4美元，報每盎司2339.5美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因美元走強促使金價走軟，不過因市場對新冠肺炎疫情升溫的擔憂限制跌幅，而目前市場正關注本周聯準會(Fed)為期2日的政策會議，因此投資人多呈現觀望態度；截至台北時間下午2點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
2月黃金下跌1.3美元，報每盎司1853.9美元。
3月白銀下跌0.164美元，報每盎司25.32美元。
4月白金下跌13.7美元，報每盎司1091美元。
3月鈀金下跌7.4美元，報每盎司2339.5美元。(商品行情網)
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