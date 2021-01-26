桃園醫院爆發群聚感染，確診足跡遍布桃園市各處，許多消費性產業受衝擊，桃園市長鄭文燦26日表示，蔡英文總統也很關心市場冷清問題，他也反映防疫高峰後能有振興計畫，讓買氣回鍋，他也駁斥「四方平台」，強調自己第一時間會跟府院溝通，中央地方溝通順暢，至於有媒體詢問部桃事件是否會影響政治路，鄭正色表示：「這裡不是政論節目，請不要問這個問題！」

「中央跟地方溝通很順暢，沒有所謂的四方平台！」鄭文燦駁斥外傳中央針對桃醫專案另立橫向溝通平台，強調府內、院方關切的事項，自己第一時間就會跟他們報告。

鄭文燦也透露，蔡英文總統關心防疫的情況，提醒要降低社區感染風險，也特別擔憂市場商圈或旅遊有無受到影響，鄭文燦表示，他如實告知蔡英文：「這是有的！」不諱言經濟確實受到衝擊，市場比較冷清。

鄭文燦說，目前還在紓困期內，所以商圈、夜市、傳統市場仍然可以紓困，他也告訴蔡英文，防疫高峰期過後，桃園會提出傳統市場振興計畫、商圈的行銷計畫以及促進消費的計畫，因為社區的足跡比較多，桃園鄉親的防疫意識大幅提高，「的確這幾天足跡公布後，市場少很多人，甚至沒有公布足跡的市場也少很多人！」

鄭文燦認為，除了進行社區大消毒之外，希望在期限過後，可以有振興的活動，讓買氣回來，他也跟市場商圈自治會信心喊話，希望大家要有信心，這一場抗疫戰爭，一定可以在期限內讓疫情舒緩。

鄭文燦強調，市府積極進行社區大消毒，只要足跡密集的地方，一律大範圍消毒，務必要讓社區的風險降低，該匡住的要防止有任何缺口，不漏接每個球，寧可匡住的範圍多一點，不要少一點，防疫的對策寧可多做，不要少做。

鄭文燦也重申，一般診所防疫物資沒有問題，因為桃園是熱區，已特別跟衛福部長陳時中溝通，只要是防疫物資一定會供應充足，特別是N95口罩，目前備量還有1個月，如果臨時沒有，衛生局也會支援，2天來已經調度16萬5千個N95口罩，防護衣也已經調度16萬件，市府會再增加安全存量，請所有的醫院、診所都不用擔心。

(中時 )