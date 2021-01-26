不但有嚴重的戽斗，台中23歲女研究生從青春期開始，臉的下半部出現明顯偏移情況，讓她感到相當自卑，不但求學期間人際關係大受影響，連要尋找工讀機會也屢屢受挫，為了減少以後求職碰壁，日前毅然決定接受正顎手術與牙齒矯正，矯正後臉部線條大幅改善，也讓她恢復自信。

亞洲大學附屬醫院口腔外科主治醫師陳彥綦指出，這名女研究生有嚴重的下巴偏移問題，連帶使得她的齒列、嘴型及鼻子都出現傾斜的歪掉情況，因齒顎顏面歪斜屬於複雜的問題，醫療團隊透過電腦數位3D分析，先確認患者骨骼、牙齒與軟組織等各部位問題。

陳彥綦表示，為完整蒐集資料，患者必須接受臨床攝影、全顱電腦斷層掃描、口內齒列掃描、臉部外觀智慧掃描等檢查，醫療團隊在分析資料後，會藉由動畫、圖片讓患者了解治療前後差異，近幾年因3D列印模型與手術導引版的技術發展，搭配全程使用超音波骨刀，降低手術對人體的傷害，術後隔天即可由嘴巴進食，精準度也大幅提高。

陳彥綦說，除部分民眾有家族遺傳性戽斗或小下巴，青少年在發育期間也可能因姿勢不良或習慣，使得臉部發育異常，此情況不但影響外觀、也會影響咀嚼與呼吸功能。而透過齒顎手術及矯正治療的方式，幫助患者解決齒間縫隙、暴牙、戽斗、深咬、開咬等問題，進而達到減少牙周病、蛀牙或發音咬字缺陷等情況。

(中時 )