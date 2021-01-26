台中市議會國民黨團書記長陳政顯樂見其成，呼籲跨黨派一起來捍衛台中好空氣。（台中市議會國民黨團提供）

中火戰火再度引爆！立法院副院長蔡其昌26日在立法院主持「中火燃煤除役時間表」記者會；蔡其昌希望加快「以氣換煤」速度，每完成1部燃氣且商轉兩年後，燃煤進入除役不拆機；台中電廠10部燃煤機組，原定2046年前全部除役，應提前約10年於2035年就實現。

針對民進黨團立委26日在立法院所提，先除役中火兩部機組之主決議，台中市議會國民黨團書記長陳政顯表示，民進黨籍立法委員總算是有點良知，知道市民與中部地區民眾的心聲，就是要減煤低碳少空汙，也不枉國民黨團議員以及黨籍立委過去這幾年的大聲疾呼與抗爭，跨黨派一起捍衛台中好空氣。

立法院臨時會將審查110年度中央政府總預算案，國民黨團將提主決議案，要求台電具體承諾優先汰換中火4部舊燃煤機組，再新增2部燃氣機組，等於是中火必須做到「煤下氣上」。

立院副院長蔡其昌拋出新版本，希望加大減碳力道，包括每完成1部新燃氣機組並商轉，兩年後可將燃煤機組淘汰，但也納入經濟成長推升用電風險，將是「除役不拆除」，機組不發操作許可，僅能因應緊急危機。

陳政顯說，過去幾年在國民黨籍議員與盧秀燕市長努力下，雖然被中央出手干擾，但燃煤機組只要不開，中部地區的空汙指數就會下降，這已經從實際數據可以得證，這也顯示國民黨團要求中火燃煤機組除役的訴求是正確的。

陳政顯強調，今天立法院民進黨籍立委的提案，是對國民黨訴求的肯定，但由於過往民進黨有許多政策都與民意唱反調且反覆不定；國民黨團還是要強調，增加一部燃氣機組，務必除役兩部燃煤機組並拆離現場，假使現在都不願做，2035的未來式，民眾是不會相信的。

(中時 )