媽祖有保祐 計程車撞護欄瞬間翻成「立茭」擋廟門 15:272021/01/26 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江姓男子行經忘憂谷度天宮媽祖廟停車場時，不慎撞上一旁護欄。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆一名江姓計程車司機26日中午開車出門，行經忘憂谷度天宮媽祖廟停車場時，不慎撞上一旁護欄，車輛90度垂直側翻，江男一度受困，一旁路人撞見立即協助脫困，所幸江男並無大礙。 據了解，江男中午從家中要外出做生意，一時恍惚未注意前方路旁的水泥護欄，不慎開上翻覆，民眾立即打開副駕駛座車門，把江男拉出，所幸並無大礙。消防局接獲通報立即趕往現場，江男已脫困，並表明無需送醫。 花蓮美女議員 被爆偽單身借百萬 台南做工行善團兵分三路修屋 弱勢戶安心過年 (中時 ) #江男 #護欄 #撞上 #90度 #側翻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子駕車遊南庄自撞護攔 南庄警協助返家 15:122021/01/20 社會 欄杆鏽蝕害工程師墜橋喪命 基隆市府須賠2124萬多元 17:232021/01/20 社會 新土庫橋設6護欄 機車族批障礙賽道 04:102021/01/19 地方新聞 男子坐橋邊哭泣險墜落 警「抱緊處理」挽救 11:562021/01/22 寶島 力退大馬雙蔚 麟洋捧盃慶生 04:102021/01/18 運動天地 欄杆鏽蝕害命 基市府國賠2124萬 04:102021/01/21 地方新聞 警政署長陳家欽上任以來 民眾緝毒滿意度翻倍至7成2 15:372021/01/25 社會 法官怒批最嚴重犯罪 失業男榔頭擊殺女教師5度判死 10:512021/01/19 社會 新土庫橋成障礙賽道 中市府：試辦階段 15:482021/01/18 生活 台62瑞濱-四腳亭25日護欄刷漆 逐段封閉外車道 19:112021/01/24 生活 中市2車碰撞 速霸陸休旅車當場側翻 17:472021/01/15 社會 社會熱門新聞 藝人張魁長子設局害友遭押 還拿他「三宅一生」登山包判賠72萬 - 社會 應具更高道德標準 台東2所國小校長遭解職 - 社會 兒子見老爸神雕脫口而出神譬喻 網笑翻：小孩不會說謊 - 社會 男大生睡女友家 她妹妹不穿內衣鑽進被子 他慌：看到胸部 - 社會 警政圈裝熟哥癡纏「條通李毓芬」 約會扯斷手闖店咬斷指 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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