基隆一名江姓計程車司機26日中午開車出門，行經忘憂谷度天宮媽祖廟停車場時，不慎撞上一旁護欄，車輛90度垂直側翻，江男一度受困，一旁路人撞見立即協助脫困，所幸江男並無大礙。

據了解，江男中午從家中要外出做生意，一時恍惚未注意前方路旁的水泥護欄，不慎開上翻覆，民眾立即打開副駕駛座車門，把江男拉出，所幸並無大礙。消防局接獲通報立即趕往現場，江男已脫困，並表明無需送醫。

(中時 )