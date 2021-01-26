罷捷團體23日下午舉辦「反萊豬、罷黃捷」遊行。（劉宥廷攝）

【政新鮮】蔡下護捷令掀風暴 他疾呼「正面迎戰」

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案過關後，藍營士氣大振，總統蔡英文則是下令要「守住」無黨籍高雄市議員黃捷罷免案，指示民進黨動起來。對此，陸軍退役少將于北辰昨(25日)在政論節目中坦言，這一次黃捷如果被罷免成功，「叫做倒楣」，因為她本來的罷免案根本不會過關。

于北辰25日在政論節目《新聞面對面》中談到，罷免都是投討厭的票，絕對不是選賢與能，所以王浩宇被罷免成功，是人家討厭他，「但這一次黃捷如果被罷免成功，她叫做倒楣，畢竟本來不應該被罷免成功、根本不會過關的，光是翻個白眼，不可能是罷免成功的原因。」

不過，于北辰進一步分析，但若此次罷免案結合三股討厭力量，也就是韓國瑜的力量、反萊豬力量、對民進黨有點意見的人，把這三項因素加起來，那麼黃捷就有點倒楣， 如果光只有民眾討厭黃對韓國瑜的作為，這原因還不夠罷免她。

另外，資深媒體人姚惠珍在該節目中則是認為，萊豬跟韓粉這部分應該會合流，但是黃捷本身所犯下的錯誤沒有那麼多，所以這種情況下，真的會這麼討厭她到要出來投票的人，人數上會比王浩宇少很多，不過，不可諱言，如果萊豬議題發酵起來的話，其實最後結果就很難講。

面對罷捷在即，黃捷之前也多次強調，希望這是一場非常理性的罷免過程，不該是政黨對決，而是去判斷這個罷免的正當性，今(26日)更在臉書宣布，未來幾天會持續在不同的路口出沒，宣傳反罷免，希望鳳山鄉親投不同意罷免。

(中時新聞網)