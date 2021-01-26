有圖為證，網友附上兒子「粗粗長長的手指頭」照片。（照片來源：截自臉書社團《爆怨公社》）

小孩子的童言童語，有時候真的會讓大人哭笑不得、難以招架。一名爸爸上網分享親子趣味互動，兒子洗澡時，他尿急進去解放，兒子驚訝爸爸的「小鳥」好大，正當這名爸爸的男性自信心膨脹，兒子卻秒接一句「好像我的手指頭」，讓他瞬間哭笑不得，網友更笑翻表示：小孩子不會說謊！

一名男網友在臉書社團《爆怨公社》哀怨發文，表示兒子在洗澡突然尿急，只好請他開門讓自己進去，接著兩人之間產生以下對話：「

兒子：爸爸，你的雞雞怎麼那麼大！

我：等你長大雞雞也會變大

兒子：真的好大…好像我的手指頭」。

原PO聽完哭笑不得，不知兒子到底是褒還是貶，最後更附上兒子「粗粗長長的手指頭」照片，讓眾社員們自己評斷。

《爆怨公社》的社員們被這篇發文逗樂，紛紛回應：「小孩子不會說謊……」、「令郎真是『明察秋毫』啊！」、「媽媽在旁邊默默的擦拭眼角下 悲哀的淚」、「心理爽了一下，馬上被撞擊敗」、「全爆怨的怨友們都知道爸爸你的SZ了」、「大家都知道你的雞雞跟小朋友手指頭一樣小了啦！」、「偶懷疑 當初你兒子小的時候 是用湯匙放進去的」。

(中時新聞網)