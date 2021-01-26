外資等3大法人周二賣超台股351.26億元。包括外資與陸資賣超288.73億元；投信法人買超5.01億元及自營商賣超67.55億元。

受制國內新冠疫情升溫，而外資、壽險等法人大咖也逢高獲利了結或壓低調節不手軟，加上農曆年長假之前，源自地下丙種結帳賣壓陸續湧現，而散戶持股信心不足，也呈多殺多窘境，使台股開高殺低，盤中雖一度再現萬六關卡，但之後一路向下震盪探底，陸續失守15,900點、15,800點15,700點，迄終場指數大跌287點。

台股周二盤中最高點一度觸及16,023點，最低點則來到15,589點，上下差距達434點，主要跌幅雖由股王台積電占1/2，但傳產與金融等股也演出不振，若未算護國神山的跌點，一樣係重挫百餘點窘境，顯示農曆年前，包括法人、大股東、主力群等市場大咖，以股票換鈔票，暫落袋為安心態相對濃厚。

集中交易市場加權股價指數終場係報15658.85點，重挫287.69點，單日跌幅1.8%，成交3,526.25億元。

短線重量級集團股，除長榮航、華航逆勢守住榮面外，餘台積電、股王大立光、日月光投控、鴻海、台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、中華電、中鋼、南亞科、聯電、廣達、聯發科、友達、群創、國巨、台泥、亞泥、台玻、統一、遠東新、元大金、玉山金、第一金、台達電、和碩及台灣大等，都臉色鐵青。

另外，盤面上除食品類股指數逆勢上漲外，餘塑化、紡纖、電機、造紙、航運、金融與電子等類股，悉數拉回；不過，上市、櫃個股依題材領先盤勢發展仍老神在在，無畏大盤震盪向前行，包括大銀、全球、松翰、直得、圓展、光寶科、佳世達、祥碩、同致、佑華、昇銳、九齊、明安、系統電及欣技等，仍逆勢大漲，表現出色。

櫃買市場方面，短線生技、電子、紡纖、鋼鐵、化學、電機、營建、航運與觀光等類股，悉數下挫，盤勢同樣開高震盪殺低，終場指數大跌1.41%，報185.37點，成交867.72億元。

亞股方面，受制民主黨拜登上台後，中美關係未見改善，雙方在貿易、科技等市場上的爭戰，依然嚴峻，加上全球新冠疫情持續蔓延，在消息面待進一步觀察下，使投資人逢高獲利了結心態濃厚，包括日本、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、越南、泰國、印尼及印度等，皆臉色不佳，僅馬來西亞市場暫報上漲。

美股方面，受制拜登上台後對企業加稅疑慮揮不去，而中美關係也未見改善，使美股盤後電子盤，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2,000等4大期指，目前也都暫報下挫窘境。

業內人士指出，台股前波大漲，多由權王台積電領軍半導體族群帶動，一度使加權指數衝高至16,238點歷史新高後，才拉回整理；而本波回檔修正，看似由台積電帶頭拉回，實際上不少航運、水泥、金融等股，日前多早率先創下今年新低價，顯示半導體族群拉回，只是極短線壓倒指數下探，在低檔見撐無撐的最後一跟稻草。

目前看起來，台積電受制外資連續殺盤，短期底部區尚未明朗，使大盤能否在農曆年前止跌回穩，還待進一步觀察；另外，不少市場老手已多在前波盤勢登上萬六大關後，陸續出清持股退場觀望，短期或暫需等農曆年長假後再伺機進場，顯示短線大盤最後的防守力道，仍需視國家隊法人的態度為何。

因為若台積電持續跌跌不休，則將牽動包括勞動基金等公營法人帳上盈餘或大縮水，顯示台積電未來發展，仍攸關公營法人「面子」與裡子，及大盤是否進一步下探之風險變數甚巨，需密切追蹤。

(工商 )