消息人士透露，中國目前正在尋求進口更多的美國大豆，因2021年巴西大豆的收獲時間較預期遲。
消息指出，中國正在尋求購買2月裝船的美國大豆，這些大豆將在美國西北部地區太平洋港口裝船。
巴西此前因乾旱推遲了播種，現時又因連續降雨而延誤了收割。據消息人士和美國農業部的數據，中國已經訂購了美國本季末8月份裝船，以及2021至2022季的大豆。
美國農業部數據顯示，中國已經購買3,440萬噸美國當季大豆，採購速度創1991年來最大。
(工商 )
消息人士透露，中國目前正在尋求進口更多的美國大豆，因2021年巴西大豆的收獲時間較預期遲。
消息指出，中國正在尋求購買2月裝船的美國大豆，這些大豆將在美國西北部地區太平洋港口裝船。
巴西此前因乾旱推遲了播種，現時又因連續降雨而延誤了收割。據消息人士和美國農業部的數據，中國已經訂購了美國本季末8月份裝船，以及2021至2022季的大豆。
美國農業部數據顯示，中國已經購買3,440萬噸美國當季大豆，採購速度創1991年來最大。
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