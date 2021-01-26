櫃買中心26日表示，眾智光電科技（6819）在26日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，眾智光電科技成立於1990年4月間，董事長兼總經理為吳岱錡，主要產品是微機電紅外線感測元件及模組，送件時資本額為3億473萬元。眾智光電科技2019年業績，營收1億3,647萬元，稅前盈餘3,089萬元，每股盈餘1.06元。

梭特科技25日申請登錄興櫃股票
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(工商 )

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