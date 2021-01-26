眾智光電26日申請登錄興櫃股票 15:212021/01/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心26日表示，眾智光電科技（6819）在26日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，眾智光電科技成立於1990年4月間，董事長兼總經理為吳岱錡，主要產品是微機電紅外線感測元件及模組，送件時資本額為3億473萬元。眾智光電科技2019年業績，營收1億3,647萬元，稅前盈餘3,089萬元，每股盈餘1.06元。 梭特科技25日申請登錄興櫃股票 聲寶旺年會 送出800萬 陳盛沺：今年業績看增一成 (工商 ) #眾智 #光電科技 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #光電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 TAITRONICS、AIoT 雙展報名 04:102021/01/26 產業．科技 境外移入＋1 男赴墨西哥出差染疫 搭醫療專機返台 13:552021/01/26 生活 高雄建太陽光電 拚兩年內新設27萬瓩 04:102021/01/26 產業．科技 飼料原料大漲恐致豬價飆升 綠委籲農委會超前佈署 11:572021/01/26 政治 林智堅視察公園、百貨防疫工作 竹市醫院即日起停止探病 14:242021/01/26 生活 台北101春節音樂會、花園下午茶 採線上預約 10:362021/01/26 生活 價格親民易入手 台積列入小型個股期 04:102021/01/26 財經要聞 《科技》台灣之星5G新夥伴 攜宏碁智通實踐智慧交通 14:322021/01/26 財經 1分鐘讀財經》小型個股期貨納台積電 價格更易入手 08:082021/01/26 財經 中和好市多土地易主 板信劉家砸51億買下 09:392021/01/26 財經 半導體材料實驗室揭牌啟用 工研院攜手杜邦 攻半導體新商機 04:102021/01/26 產業．科技 財經熱門新聞 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 財經 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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