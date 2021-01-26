《三國群英傳8》上市以來廣受玩家的熱情支持與熱烈反饋，研發團隊匯整了大量玩家評論、建議，積極製作更新，針對戰鬥相關內容做了多項優化調整，預計將於1.1版的更新實裝。這次除了修正異常問題、優化介面操作之外，主要的調整內容有三大類：

●戰鬥系統優化與技能平衡：武將與士兵基礎數值，並提升各兵種互剋強度，並對遠程兵種集火過度強勢、敵陣出兵AI都做了調整，希望能讓戰鬥更加有策略、更有攻防往來。配合整體數值的優化，大多數名將技也做了對應的調整，主要是配合小兵戰力提升召喚部隊的能力、下修補血技效果、適當增加技能冷卻時間，也修改了幾項影響平衡的技能。

《三國群英傳8》1.1版戰鬥更新搶先試玩。(圖/遊戲公司提供)

●單挑系統優化：針對現有的單挑系統提供了自動選項，玩家可以選擇跳過QTE模式。針對單挑雙方的屬性比較回歸到個人能力。並加大基礎武力的影響，減少手操影響的比例。優化QTE的光圈速度與顯示。

這次針對單挑系統與QTE模式的優化，是針對此系統之前較不合理、不順手的地方先做調整。全新的單挑系統與比武大會，後續仍將進行開發。請玩家放心。

●大地圖事件與敵方勢力行為：對應各種遊戲難度，調整了玩家遭受敵方勢力、山賊主動攻擊的機率，擊退來襲山賊可獲得金錢獎勵。大地圖行腳商人改為必販售綠裝以上商品。調整敵方勢力要求贖回武將的的機率。以及讓被俘虜的武將忠誠度下降變快，更容易招降。

《三國群英傳8》1.1版戰鬥更新搶先試玩。(圖/遊戲公司提供)

詳細的更新內容，於文末將另外附上說明公告的連結。

由於更新內容非常多，此次改版將先在 Steam 平台開放分支測試，歡迎有興趣搶先體驗的玩家可以透過Steam 平台獲取測試版本，更歡迎玩家們能對這次的大改版內容試玩後提供意見，宇峻奧汀希望能與玩家們一同打造更棒的遊戲體驗。

《三國群英傳8》1.1版戰鬥更新搶先試玩。(圖/遊戲公司提供)

後續正式對外更新計劃，一定會參考玩家測試反饋的意見。如果測試順利，將再對遊戲發佈正式更新，玩家的既有進度都會一併採用新版本資料，敬請玩家期待。

(科技)