台中農改場作物改良課助理研究員吳以健，研究鐵粉披衣種稻的濕式水稻直播技術，吸引農民注意。(吳建輝攝)

吳以健說，4年前開始著手研究，參考日本做法，利用鐵粉披覆稻種後，可搭配無人機、濕田直播機等方式直接播種。(吳建輝攝)

台中農改場作物改良課助理研究員沈原民，發現硫磺溶液能治碗豆白粉病。(吳建輝攝)

彰化為農業大縣，許多農民仰賴農改場研究員，協助耕作、研發、技轉等工作，行政院農委會台中區農業改良場，26日舉辦年終暨研發成果記者會，其中包括以鐵粉披衣稻種的濕式水稻直播技術；場長李紅㬢表示，過去一年裡我們完成3種品種育成、3項專利取得，有償技轉21項，展現豐沛的研發量能。

台中農改場作物改良課助理研究員吳以健表示，台灣傳統水稻種植方式，多半由農民購買秧苗，搭配機械稻田間插秧，一次插秧至少需要10個人力，而秧苗場也逐漸萎縮，供不應求，加上秧苗有時效性，且容易受天災等因素影響，造成品質不穩定等情形。

吳以健說，4年前開始著手研究，參考日本做法，利用鐵粉披覆稻種後，可搭配無人機、濕田直播機等方式直接播種，而鐵粉披覆的稻種重量變重，可以幫助固著，而經過鐵粉披覆的稻種因為變色，散落在泥土裡，形成保護色，能有效降低鳥類察覺的可能，以上都能大大增加發芽率。

吳以健強調，經過實驗台中秈10號、台中192號等稻米的效果比較好，且披覆鐵粉的稻種，可以放在冰箱保存至少3個月，對農民來講栽培期也相較彈性，價格也比以往秧苗便宜不少，目前已經將技術轉移給民間廠商，由業者生產製造，提供農民種植直播使用。

場長李紅㬢說，過去一年農改場供應作物原種，並推廣至農民生產，達26460公頃，除了鐵粉披衣濕式水稻直播技術外，還有硫磺溶液治碗豆白粉病、香菇廢木屑應用栽培介質技術、有機農園、也開發園藝療育等等，從各個面向來協助農民，而這些所累積的農業技術、知識等實力，也奠定了台灣農業發展之根基。

(中時 )