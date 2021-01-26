外資偏空市場信心動搖，今早雙王攜手收復萬六關，但部分獲利了結賣單出貨，指數在平盤震盪。早盤大立光(3008)最高達3060元，台積電(2330)開盤小漲，鴻海(2317)匯聚人氣創高來到125元，電子股依舊為盤面主力，不過隨著農曆年將近，熱門股難以安定投資人的心，出場賣單遞增，中午過後再下殺一波，大盤一度跌逾300點，台積電連3跌最低來到610元，大立光(3008)未能守住3000元，鴻海(2317)開高走低，尾盤勉強回到平盤附近小跌0.81%。終場指數收15658.85點，下跌287.69點，成交量為3526.24億元。今日外資(不含外資自營商)賣超288.7258億元，投信買超5.0095億元，自營商賣超67.5448億元，三大法人賣超351.26億元。

權值股失勢，類股幾乎全跌，前期夯股的玻陶與半導體族群成為今日殺盤標的，台玻近半根的跌停板一度拉回17元之下；台積電連續第三天下跌，今日下探至610元，若從上周四創下的679元高價算，市值已經縮水約1.58兆元。工具機族群受惠半導體景氣喊燒，加以大陸推內循環，最壞時刻已過訂單回春，今年營收至少年成長一成，激勵直得(1597)、全球傳動(4540)、大銀微系統(4576)、亞德客-KY(1590)、力達-KY(4552)等逆勢強彈，盤面上表現相對吸睛。電動車族群在特斯拉創高帶動下，族群吸金，同致(3552)高掛331元漲停鎖住，明安(8938)、胡連(6279)、健和興(3003)強勢收紅。

台股早盤高檔震盪，然而外資賣超的偏空態度，加上春節長假的多重考量，指數盤中觸碰「萬六」隨即引發調節賣壓，指數再度轉至盤下震盪且回測10日均線，周二台股大跌近300點，5日RSI為41.59，10日RSI為56.67，9日K值為62.72，9日D值為73.59，20日乖離率為1.46。外資周一賣超逾200億元，今日持續偏空，再賣超288億元。由於台灣疫情升高，導致指數承壓，且隨著封關倒數，外資逢高調節台股加上期貨避險空單增加，指數空間有限，選股不選市。

面對台股動盪，瀚亞投信投資長劉興唐提出後市4個觀察面向：首先，要看與台股連動高的美國經濟表現及美股是否能續強？只要美股還在上升趨勢，台股多頭亦不會改變。再者，注意新台幣動向，若國際資金流入，推升新台幣走強，因此只要外資沒有離場，台股續強可能性大。還有，大型科技龍頭股表現，科技股是否有續航力是關鍵。最後留心台股量能變化，當出現異常爆大量或者無量狀態，可視為觀察盤勢轉折的重要訊號。

(時報資訊)