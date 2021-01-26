記憶體品牌十銓(4967)持續積極布局新世代DDR5記憶體，繼去年底宣布攜手各大板廠進入驗證階段後，2021年初即有新突破，除考量到桌上型電腦使用者外，也同時為筆記型電腦、Mini PC應用，成功打造出DDR5 SO-DIMM，預期將可在第一時間配合INTEL及AMD新平台驗證測試。

十銓科技強調，所發布之規格皆為實際成功打造的產品數據，並將持續與板廠密切合作，以達到更高規格的產出，希望能在產品上市販售之初，就提供消費者多元的規格選擇以及穩定的相容性，持續發展推進，引領下一世代記憶體運用趨勢。

十銓研發初期DDR5 SO-DIMM規格與U-DIMM相仿，為單支16GB 4800MHz，電壓同步下降至1.1V，對於需要長時間攜帶的筆記型電腦來說，可有效降低功耗，達到延長待機時間的目的。另一方面，DDR5 SO-DIMM同樣支援On-die ECC錯誤修正功能，自身即可修復錯誤單位，使系統穩定度提升，瞄準未來DDR5於筆記型電腦、Mini PC、NAS等應用。

(時報資訊)