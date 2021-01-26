中鋼(2002)受惠去年第四季鋼價上揚且出貨增加，營運拉尾盤，自結109年12月稅前淨利達25.48億元，為全年單月最佳，並挹注全年自結合併稅前淨利為27.68億元，全年營運守住獲利底定。

去年下半年鋼市逐步復甦，中鋼公司開月盤的產品從7月起逐月上揚，公司營運則是從8月起轉為單月獲利，12月為連續第五個月賺錢，自結109年12月稅前淨利25.48億元，再比11月增長8%；中鋼已於去年11月自結前11月累計數翻為正數，在去年12月獲利增長下，全年自結合併稅前淨利為27.68億元，每股合併稅前淨利約為0.17元。

中鋼受惠產品量價俱揚，自結109年12月合併營收306.07億元，月增2%；單月營業淨利23.88億元，月增15%；合併稅前淨利25.48億元，比11月再成長8%，刷新去年單月獲利最佳紀錄，單月每股合併稅前淨利約為0.16元。109年全年自結合併稅前獲利27.68億元，每股合併稅前淨利約為0.17元。

展望今年首季，中鋼看今年第一季景氣仍明朗，鋼價續漲且漲勢擴大，開月盤的2月內銷盤價續開高，有利第一季獲利持續成長。

回顧去年，中鋼表示，109年受美中貿易戰及COVID-19疫情影響，公司面臨建廠以來最嚴厲挑戰，上半年疫情擴散，多國鎖國封城，貿易停滯，鋼鐵市場低迷，迄7月為止仍處虧損。

面對營運重大挑戰，中鋼公司積極應變，於去年11月合併稅前盈餘累計數順利轉虧為盈。應對調配產銷方面，於去年4月開始調降產能10%，並將原計畫於10月開始之貳號高爐(約占產能24.2%)大修，提前至7月底啟動。去年2月起首次採取月盤與季盤分流並行新盤價制度，再於10月起實施N+1月盤模式(10月開出11月盤)，以即時貼近市況與縮短交期，提升產業競爭力。此外，公司努力精進年度降減成本計60.44億元，達目標值132%。

中鋼自結109年全年合併營收3147.83億元，比前年高點下滑14%；受到上半年鋼市低迷及鋼價下跌影響，全年自結營業淨利22.96億元，年減82%；全年自結合併稅前淨利27.68億元，比前年下滑78%。

(時報資訊)