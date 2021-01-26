封測廠超豐(2441)今日召開法說會，公布2020年自結合併營收創147.02億元新高、年增22.2％。毛利率25.9％、營益率22.1％，優於前年23.3％、19.4％。稅後淨利亦創26.62億元新高、年增達40.4％，每股盈餘（EPS）4.68元，亦創近13年高點。

超豐去年第四季自結合併營收創40.6億元新高，季增7.4％、年增25.6％。毛利率27.7％創近2年半高點，營益率22.9％，低於去年第三季23.1％、優於前年同期19.6％。稅後淨利亦創7.42億元新高，季增3.5％、年增達52.4％，每股盈餘1.3元，亦創近13年高點。

超豐去年封裝占比自84.7％降至83.8％，測試自15.3％提升至16.2％，呈現逐年提升狀況。以封裝製程觀察，銅打線占比自71.8％提升至74.1％，金打線自24.3％降至22.4％，覆晶（Flip Chip）自3.3％降至2.8％，銀打線則自0.6％略增至0.7％。

超豐總經理甯鑑超表示，人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、PC/NB、手機應用等產品需求強勁，帶動去年半導體景氣成長，美中貿易摩擦及新冠肺炎疫情致使全球供應鏈調整，亦帶來明顯轉單效應。

甯鑑超指出，疫情影響帶動防疫、遠距商機及家庭娛樂需求增加，使得去年醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續成長。同時，車用電子需求自去年下半年開始回升，亦對營運成長增添動能。

(時報資訊)