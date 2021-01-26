元隆及將富建設董事長黃裕霖被訴為順利取得都更同意權，製造20筆土地假買賣資料，一審將黃男依偽造文書罪判刑1年半，另20人也判有罪，二審認定檢方舉證不足逆轉改判無罪確定；小地主許榮棋等人認為判決不公，26日下午前往台灣高等法院抗議。

檢方起訴指控，台北市政府在2002年公告劃定知行市場更新地區，黃裕霖欲以實施者之身分，將台北市北投區關渡段2小段210地號等20筆土地做為自行劃定的都市更新，擬訂都更計畫並涉偽造文書以達到同意權比例。

黃裕霖被訴利用親人和員工的名義，委由不知情的土地代書到地政事務所，用不實之買賣為所有權移轉原因，將20筆土地登記的所有權人虛增，再取得都更的同意權後，辦理相關的土地登記。

台北市政府對該都市更新事業計畫審議期間，經其中一筆土地所有權人之一許榮棋，向士林地方檢察署官檢舉上情，因而循線查悉，檢方偵結後起訴。

士林地方法院審酌被告21人犯罪後均否認犯行，將黃裕霖判刑1年6月，他的太太朱嬥瑄共同犯罪判刑9個月，其他被告各判刑3到6月不等刑期。

台灣高等法院認為，黃裕霖等人的土地及建物之買賣並無證據證明係通謀虛偽意思表示或違反強制或禁止規定而無效等情，縱被告黃裕霖等人所為上開土地及建物買賣之動機係為符合都更所有權人同意比率限制之規定，也難認買賣因違背公共秩序或善風俗而無效。

高院認為，檢察官所舉各項證據方法，尚不足使所指被告黃裕霖等人涉犯使公務員登載不實罪嫌之事實達於通常一般之人均不致有所懷疑，因不能證明被告犯罪，本月11日將21名被告逆轉改判無罪確定。

(中時 )