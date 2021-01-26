立委蔡適應和市議員張顥瀚今天舉辦會勘，提出調整北寧路369巷路口路型。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

立委蔡適應今天舉辦會勘，提出調整北寧路369巷路口路型。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

市議員張顥瀚今天舉辦會勘，提出在往平浪橋方向施作懸臂工法增加路幅。 （翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區潮境公園一帶景色優美，吸引數十萬遊客打卡朝聖，但從北寧路過平浪橋的路幅狹小，時常發生人車爭道，市府與公路總局研擬將道路拓寬，增加自行車道及行人空間，目前初估9月中能完工。

基隆市平浪橋附近有潮境公園、海科館，近期望海巷「跨海景觀橋」也即將完工，有望吸引更多人潮前來觀光，但在北寧路371號前，從潮境公園出平浪橋，往基隆市區方向路幅狹小，經常人車爭道，立委蔡適應服務處主任林明智表示，曾有從新北市深澳自行車道騎乘自行車的民眾反應，到達該路段後，若沒清楚標示、指引，要和雍塞的車輛爭道，相當危險。

立委蔡適應和市議員張顥瀚今天舉辦會勘，請公路總局和基隆市政府一同評估，從平浪橋至北寧路371號路段拓寬的可能性，提出調整北寧路369巷路口路型，並在往平浪橋方向施作懸臂工法增加路幅。

但道路若拓寬，有部分長潭漁港空間將退縮，基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁民進出漁港大部分會駕駛小貨車或是貨卡車，希望能留下足夠寬度，此外，未來工程單位施作時，高度一定要足夠、也要注意夜間的臨時照明，才不會影響車輛進出，只要不迫害到漁民作業，能有效美化漁港，大家都樂觀其成。

交通部公路總局第一區養護工程處基隆工務段長張育瑋說，目前既有度路寬15公尺，必須拓寬5公尺，但局部範圍底下有漁港道路，必須保留其功能，今天會勘雙方達成共識，改拓寬2公尺，他進一步說明，這次工程路段長約170公尺，2月會請顧問公司提細部設計，順利的話4月能發包開工，初估經費2千萬元，以9月底前完工為目標。

(中時 )