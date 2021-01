我國參與國際組織傳來好消息!外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中今天表示,我國成功爭取擔任WTO原產地規則委員會主席,有助於提升我國對議題主導性及國際能見度。

WTO原產地規則委員會去年7月選出新任主席,我國推派黃漢銘順利當選主席。黃漢銘畢業於政治大學財政研究所,曾任財政部關務署查緝組副組長、財政部關務署通關業務組副組長、財政部關務署稽核業務組組長,102年參與外交部舉辦人才培訓班赴日內瓦受訓為期3個月。

原產地規則委員會(Committee on Rules of Origin, CRO)是依原產地規則協定(Agreement on Rules of Origin)第三篇第4條第1項之規定所設立,提供會員對協定相關規定進行諮商之機會,並執行協定規範或貨品理事會之交辦事項。

蔡允中說,WTO為我國參與國際組織中最重要的一環,去年開始我們聯手其他國家,逐步爭取擔任大型委員會主席國。此外,我國也積極參與WTO秘書長選任案,與各國候選人舉行視訊及實體會議,強化與WTO秘書處的互動。

蔡允中表示,我們同時積極爭取WTO秘書處工作機會。對於年輕人來說,能夠在WTO秘書處工作對個人或對國家都有好處,也可以提供秘書處不同觀點,提高效率,目前秘書處沒有台灣學者或學生擔任職務,針對這一塊會再進行盤點並跟青年朋友分享。

