印度日前一場卡巴迪（Kabaddi）比賽上，一名20歲王牌選手在進攻時遭對手團團包圍，竟意外被折頸，當場喪命。

Shocking! 20-year-old Narendra Sahu, died during a kabaddi match at Goji village in Dhamtari Chhattisgarh. The video of the player collapsing was captured by one of the spectators @ndtv @ndtvindia @ProKabaddi @pdevendra @KirenRijiju @IndiaSports @bhupeshbaghel pic.twitter.com/fu9Zn1YjUQ — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) January 21, 2021

《印度時報》（Times of India）報導，印度中部恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）達姆塔利（Dhamtari）地區日前進行為期2天的卡巴迪錦標賽，其中一場比賽竟演變成選手命喪場上的憾事。

20歲的納倫德拉•薩胡（Narendra Sahu）是科卡迪隊（Kokadi）隊中王牌，他當天擔任攻擊手，在最後一輪進攻中，他衝進對手帕特瓦隊（Patewa）的半場試圖得分，遭到帕特瓦防守隊員集體包夾，原本這是相當正常的防守動作，阻止對方得分，不過當天帕特瓦隊防守隊員集體蜂擁而上時可能太過激動，推倒薩胡的過程中竟讓他折頸喪命。

根據現場影片，穿著粉色選手服的薩胡快腳想要奔回自己的半場得分，遭一名穿著橘色選手服的帕特瓦隊隊員用手絆住雙腳，薩胡瞬間倒地，接下來其他橘衣選手從右方集體包夾，一個一個跳到薩胡身上將他壓倒，影片清楚看到薩胡頭部墜地，接著頸部遭90度壓折，下一秒他已經癱軟倒地、一動也不動。

現場球員、民眾、裁判全部看傻了眼，立刻將薩胡送醫急救，不過報導指出，薩胡在場上時就已經沒了氣息，到院時被宣判死亡，官方初步報告指出，薩胡死於心臟病發，印度警方尚在調查薩胡的確切死因。

卡巴迪（Kabaddi）是一種接觸型運動，起源於印度，由14人分成2隊進行比賽，每隊各7人，進攻隊會派出一名稱為「攻擊者」的隊員進入對手的半場，任務是要觸摸到對方選手、或是讓對手倒地，之後要趕快返回自己的半場，全程不能被對方防守隊員抓到，才算得分，如果防守隊員抓到攻擊者，則防守隊得分。

報導指出，當時薩胡所屬的科卡迪隊已經快輸了。

(中時新聞網)