有些女人特別懂得如何掌控人心，知道如何讓一個人甘願被管，失去自由也無所謂。星座運勢網站「星座喲」分享，金牛座、獅子座、天蠍座的女人婚後在家中擁有主導權，很能管住老公，掌握老公的一切行蹤，最令人佩服的是老公還被管得心服口服！

▍1.金牛座

金牛座的女人擁有十足的自信，聰明有想法，擅長理財，在外他們表現得很低調，在家才會把自己所有想法和老公討論，希望老公照著自己的計畫做。金牛女渴望穩定的家庭，管理老公的手段很高明，當老公有任何計畫，他們會進行理性邏輯分析，客觀的說明利弊，讓老公不會在衝動之下做決定，從任何方面看來金牛女無疑是個賢妻，因此男人也心甘情願的讓他管。

▍2.獅子座

獅子座的女人擁有很強的領導力，無論是戀愛或婚姻中，他們總是能握有主導權，當然也非常擅長掌握老公的一舉一動。獅子女的判斷力迅速且切實，責任感十足，家庭在他們的管理下，生活品質逐步提昇，財富也能穩定累積。獅子女最討厭軟爛男，因此對老公要求非常嚴格，他們對待老公可說是軟硬兼施，老公也心甘情願的讓他們管，兩個人一起努力，共同目標就是讓這個家越來越好，因此老公對於被管這件事可說是心服口服。

▍3.天蠍座

天蠍座的女人很有遠見，擅長未雨稠繆，家庭讓他們主導只會越來越好。天蠍女從不認為婚姻很容易維持，尤其對「人性」保持懷疑，所以婚後會嚴格控制老公，無論要做什麼都需要事先通報，天蠍座女人管老公的手腕非常高明，不只是行為上的控管，他們還能做到不著痕跡的控制對方的精神，讓男人心甘情願的被管，身心靈都被控制了也不自覺。另外，天蠍女的第六感很強，男人想要玩什麼小手段都會立刻被識破，因此千萬不要挑戰他們。

(中時新聞網)