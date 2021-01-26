去年12月底至今年1月受連續3波寒流影響，導致高麗菜生育延緩，加上民生火鍋熱食等需求增加，加乘效應下造成市場高麗菜價格上漲顯著，農民種植意願也跟著增加。農委會農糧署今(26)日表示，本月高麗菜供苗量已兩旬紫爆，籲請農友不要追價、分批減種，以確保合理收益。

根據農糧署供苗預警系統資料顯示，今年1月上旬、中旬高麗菜種苗供應量均達700萬株以上，等於連續2旬爆紫燈，農糧署已透過官網、FACEBOOK、LINE及簡訊等多媒體管道發布宣導訊息，籲請農友不要追價、分批減種。

農糧署表示，近期受連續3波寒流影響，高麗菜市場交易熱絡，臺北果菜批發市場今年截至1月25日的平均交易價為每公斤27元，相較去年同期的每公斤11.4元漲幅達180％，因此農民種植甘藍意願大增。

不過農糧署提醒，在正常天候種植之下，高麗菜需要60至70天才能採收，若採收期適逢春耕且氣候溫暖，產量會較冬季增加約2成以上，加上其他蔬菜供應充裕，常有產銷壓力。近5年臺北果菜批發市場3月中、下旬甘藍平均交易價分別為每公斤7.7、9.7元，收益可能不如預期，建議農民種植前謹慎評估，分期種植，以確保收益。

(中時 )