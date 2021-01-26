女模潘維亞(Via)臉蛋清甜、身材性感，被封為「小李毓芬」，人氣不俗的她，近來經常受邀上綜藝節目，而看似光鮮亮麗的Via，其實童年時期黑暗而充滿血淚，她痛揭小時候每天活在父母的爭執中，甚至被媽媽拉著一起去尋死，抵抗還被罵。

潘維亞在《震震有詞》節目中，聊到對父母有恨，含淚揭開陰鬱的暗黑童年，透露媽媽可能因為先有後婚，導致一直被夫家的人看不起，連爸爸都是如此，她被生下來之後，爸爸也不太搭理母女倆，竟獨自找快樂，屢屢出軌。

她念幼稚園時，被媽媽帶著去找爸爸，竟然是去抓姦，沒想到爸爸的醜事被發現後，因為沒有關鍵證據，讓他理直氣壯了起來，辯解是跟對方在談公事，嗆自己老婆：「你一個女人帶小孩，還帶妳姊來，在幹什麼！」。

也因為婚姻中屢屢遭到背叛，潘維亞的媽媽精神狀態開始變得異常，有時深夜氣憤起來，會突然拿雞蛋砸車，之後爸爸跟媽媽離了婚，但媽媽的狀態並未好轉，反倒更加嚴重，有一回媽媽載著潘維亞出門，行經一座橋，突然想不開，還恐嚇著自己女兒，說要一起輕生，讓她驚嚇不已，哭了出來並喊著「不要」，卻被媽媽嚴厲臭罵，說她是「臭俗辣」，講完就把她丟下車，逕自離去，潘維亞最後是自己搭計程車回家找阿嬤，阿嬤趕緊報了警，才挽回媽媽的性命。

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